Obsługa informatyczna dla firm – zalety i wady

Artykuł partnera

Outsourcing w dziedzinie IT jest obecnie bardzo popularny. Decydują się na niego zarówno mniejsze firmy, jak i te duże, które nie chcą ze względu na oszczędności tworzyć własnego działu IT. Jednak mniejsze koszty nie są jedyną zaletą zlecenia obsługi informatycznej zewnętrznej firmie. Z drugiej strony pojawiają się też określone wady.

Wystarczy tylko, że wpiszemy do wyszukiwarki internetowej słowa „obsługa informatyczne dla firm”, aby przekonać się, że w grze jest bardzo wiele firm. Działają one praktycznie na terenie całego kraju, dlatego nawet wtedy, gdy nasze przedsiębiorstwo działa w mniejszej miejscowości, możemy liczyć na fachowe wsparcie.

Obsługa informatyczna, czyli jaka?

Obsługa informatyczna skierowana do firm obejmować może różnorodne usługi. Najczęściej są one dobierane indywidualnie w zależności od profilu działalności oraz potrzeb klienta. Najczęściej outsourcing IT wybierany jest jako wsparcie w utrzymaniu systemów informatycznych, ale również może być on wykorzystywany do serwisu sprzętu, wdrażania nowych systemów, back-upu danych, uzyskania dostępu do chmury obliczeniowej.

Wobec tego zakres usług informatycznych może być dobrany do wymagań firmy, aby uzyskać jak największy potencjał jej wzrostu i zmniejszyć koszty związane z obsługą biznesu od tej właśnie strony, a przy tym uzyskać dodatkowe korzyści.

Główne zalety obsługi informatycznej dla firm:

dostęp do wsparcia wysokiej klasy specjalistów – nie musimy decydować się na ich zatrudnienie i korzystamy z ich pomocy w atrakcyjnych cenach

podwyższenie jakości usług IT – firma jest w stanie korzystać z najnowocześniejszych i odpowiadających im w pełni rozwiązań, co przekłada się również na lepsze wyniki ogólne

profesjonalne wdrożenia rozwiązań oraz ich utrzymanie – zaawansowane systemy informatyczne są bardzo pomocne, ale mogą również sprawiać trudności pod kątem obsługi, dlatego pomoc fachowców w ramach outsourcingu będzie tu opłacalnym rozwiązaniem

optymalizacja kosztów – jak już wspomnieliśmy, outsourcing IT pozwala również na obniżenie kosztów działalności firmy bez obniżania jakości obsługi informatycznej

minimalizacja ryzyk finansowych i organizacyjnych – przekazanie obsługi IT w ręce doświadczonych fachowców zmniejsza ryzyko w działalności, na przykład pod względem kosztów utrzymania systemu informatycznego, braku dostępu do zasobów.

Jednak, tak jak wspomnieliśmy, obsługa informatyczna ma też swoje wady. Przede wszystkim dotyczą one ryzyka doboru takiej firmy, która nie będzie w stanie spełnić oczekiwań klienta, co przełoży się na obniżenie jakości wsparcia IT. Właśnie dlatego powinniśmy pamiętać o tym, aby wybierać fachowców w tej właśnie dziedzinie, którzy mają szerokie doświadczenie, nowoczesne zaplecze, są dostępni dla klientów przez 24 godziny, by zawsze pomóc w rozwiązaniu problemów.

Do skorzystania z usług obsługi informatycznej w ramach outsourcingu IT zaprasza firma CMC ITCenter. Swoim klientom zapewnia profesjonalne wsparcie we wdrażaniu i utrzymaniu systemów informatycznych, administracji siecią, serwerami, bazami danych i urządzeniami gwarantującymi bezpieczeństwo oraz doradztwo.