Odzyskiwanie danych z bezpłatnym EaseUS

Artykuł partnera

Odzyskiwanie utraconych danych staje się coraz dostępniejsze dzięki oprogramowaniu, które nie tylko jest bezpłatne, ale także łatwe w instalacji I użytkowaniu. Większość ludzi wpada w panikę gdy przypadkowo skasują ważne pliki sądząc, że zniknęły już bezpowrotnie.

A bez względu na to czy jest to praca licencjacka czy projekt nad którym pracowałeś zawodowo to istnieje rozwiązanie – bezpłatne oprogramowanie, które można zainstalować na swoich urządzeniach i to zanim użytkownik podejmie decyzję czy chce ulepszyć swoją kopię do wersji Data Recovery Wizard Pro lub Data Recovery Wizard Pro+ WinPE. Ostatnio darmowa wersja programu do odzyskiwania danych została uaktualniona do wersji 11.5, która zawiera następujące funkcje:

Opcja odzyskiwania danych z urządzeń z systemem iOS

Skasowane pliki mogą być filtrowane po rozszerzeniach

Zoptymalizowane wyszukiwanie, tak by odnajdywanie skasowanych plików było jeszcze szybsze

Ile trwa odzyskiwanie danych?

To jedno z najczęstszych pytań jakie ludzie sobie zadają, szczególnie dlatego że wielu z nas jest niecierpliwych jeśli program działa zbyt wolno lub zbyt długo się instaluje. Jest kilka czynników, które determinują czas niezbędny na odzyskanie danych: im większy dysk, który trzeba przeszukać tym dłuższy czas by odzyskać skasowane pliki. Dla przykładu: przeszukanie dysku o pojemności 1TB zajmie więcej czasu niż dysku 500GB. Także stan samego dysku (np. czy zawiera „bad sektory” lub inne uszkodzenia) może wpływać na tempo pracy programu.

Ile mamy czasu na odzyskanie danych?

O ile dysk nie został sformatowany to nie ma limitów czasowych, które nas ograniczają przy odzyskiwaniu. Tym niemniej, jeśli dysk nie był używany przez dłuższy czas to zagrożenie, że odzyskanie nie będzie możliwe rośnie. Stałe dodawanie i kasowanie plików np. dodawanie i usuwanie muzyki może nadpisać skasowane uprzednio pliki także zmniejszając prawdopodobieństwo ich odzyskania. Dlatego jak tylko zdasz sobie sprawę, że twoje pliki zaginęły natychmiast rozpocznij skanowanie – zwiększy to szansę na ich odzyskanie dzięki oprograowaniu EaseUS.

Na jakich systemach operacyjnych można używać oprogramowania?

Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

Windows Sever 2016

Windows Server 2012

Windows Server 2008

Windows Server 2003

Oprogramowanie do odzyskiwania danych pracuje z różnymi typami urządzeń: PC, laptopy, SSD, karty pamięci, dyski USB, odtwarzacze muzyki, dyski zewnętrzne, kamery cyfrowe I wiele więcej. W przeciwieństwie do innych programów, za które od razu trzeba płacić, EaseUS jest za darmo i nie wymaga wiedzy eksperckiej. A co równie istotne – w każdej chwili można skontaktować się z działem wsparcia nawet jeśli masz problemy z użytkowaniem bezpłatnej wersji softu.