Odzyskiwanie danych z programem od EaseUS

Artykuł partnera

Większość użytkowników komputerów nie potrzebuje żadnego program do odzyskiwania przypadkowo utraconych danych do czasu aż przytrafi im się przykra przygoda lub co gorsza sam komputer padnie. Zaczyna się więc poszukiwanie w sieci bezpłatnego programu do odzyskiwania danych. A gdy już go znajdą i zainstalują to okazuje się, że danych i tak się nie da odzyskać….

Tymczasem z programem EaseUS do odzyskiwania danych sprawa ma się inaczej. Program ma interface opartu na typowym wizardzie co pozwala nawet początkującym na odzyskanie wielu danych w mgnieniu oka.

W tym poradniku pokażemy, że to prawda. Zaczynajmy!

Pobierz program Data Recovery Wizard ze strony EaseUS. Plik, który pobierasz nazywa się ‘drwdemo.zip’. Pobieranie powinno skończyć się szybko, bo plik jest mały, ma ledwie 4.59 MB.

Następnie klikamy dwa razy pobrany plik, by zacząć instalację. Zobaczysz wiadomość powitalną i po prostu klikamy dalej przycisk „Next”.

Najprostszym sposobem, by przejść kilka kolejnych okienek jest użycie domyślnych ustawień. Więc wystarczy klikać „Next”. Gdy na ostatnim ekranie zobaczysz opcje „Chcę utowrzyć ikone na pulpicie” oraz „Chcę uruchomić Data Recovery Wizard” po prostu kliknij „Finish”.

I to wszystko! Program jest zainstalowany i gotowy do użycia. Ikona znajduje się na pulpicie.

Teraz rozpocznijmy odzyskiwanie.

Kliknij na ikonę „EaseUS Data Recovery Wizard”. Otworzy się okno, w którym zobaczysz kilka opcji odzyskiwania w zależności od sytuacji, w której pliki zostały utracone. Załóżmy, że straciliśmy obrazki i stało się to przez głupi błąd – skasowaliśmy to, pliki przeniosły się do kosza, a ten z kolei opróżniliśmy. W tym wypadku najlepiej kliknąć „DeletedRecovery”. I do dzieła!

Powinien wyskoczyć wam screen z listą dysków. Widać na nim wszystkie dyski. Jeśli utracony plik znajdował się na partycji C to zaznaczamy ją. Można także szukać pliku w określonych folderach (patrz: przycisk „Search Specified Folder”), w przypadku gdy naturalnie pamiętasz gdzie pierwotnie plik się znajdował. Teraz kliknij „Next” i działamy dalej!

Skanowanie jest szybkie. Jak zmierzyliśmy od 7 do 11% szybsze niż w przypadku innych tego typu programów. Gdy skanowanie zostanie zakończone ujrzysz ekran z wynikami.

Znalezione pliki są wyświetlone w postaci ich listy. Możesz także przejść do widoku nagłówków i tak też będą prezentowane. Przy każdym liku widać jego nazwę, rodzaj, datę modyfikacji, datę utworzenia, datę ostatniego użycia, atrybuty i stan. To co widzisz jest realnie do odzyskania jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem. Rejestracja umożliwia odzyskanie plików i zapisanie ich w wybranej lokalizacji.

Bezpłatny program do odzyskiwania danych jest szczególnie przydatny w odzyskiwaniu zdjęć z kart pamięci aparatów cyfrowych. Jeśli skasowało ci się jakieś piękne zdjęcie niezapomnianej podróży narzędzie EaseUS jest jak znalazł. Czyż nie?

Co ciekawe bezpłatny program do odzyskiwania danych EaseUS pomaga w odzyskaniu danych uszkodzonych przez wirusy. To naprawdę przydatne! I to dobra wiadomość dla nas wszystkich, którzy jesteśmy na co dzień narażeni na utratę danych przez złośliwe programy. Warto więc podzielić się tą wiadomością ze znajomymi.

Wypróbuj działanie programu jeszcze dzisiaj!