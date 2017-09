Ogólne zasady projektowania stron internetowych – co warto wiedzieć

Artykuł sponsorowany

Aby nasza praca była efektywna i efektowna, warto poznać podstawowe zasady dotyczące funkcjonalności i użyteczności głównych rozwiązań. Nasza strona powinna powstawać z myślą o użytkownikach. O czym więc należy pamiętać projektując strony internetowe?

Projektowanie stron internetowych jak zacząć

Projektowanie stron internetowych opiera się na przestrzeganiu zasad, wypracowanych na bazie doświadczeń wielu projektantów, które sprawdzają się niezależnie od oczekiwań zamawiającego. W tworzeniu stron należy przede wszystkim kierować się rozsądkiem i zadowoleniem przyszłych użytkowników. Dlatego podpisując się pod projektem strony, miejmy pewność, że te zasady nie zostały naruszone. Niezadowolony użytkownik nie wraca na stronę, która nie spełnia swoich podstawowych funkcji. Co robić, a czego unikać? Na co powinniśmy zwracać uwagę?

Jak projektować strony internetowe

Pisząc o projektowaniu stron, mówimy o dobrych praktykach, wynikających z przyzwyczajeń internautów i sprawności poruszania się po stronie. Zacznijmy od sloganu reklamowego, który powinien być umieszczony w widocznym miejscu, najlepiej w okolicy logo, w górnym lewym rogu strony. Tytuł strony ma zawierać na początku istotne dla strony zagadnienia, np. nazwa + misja firmy. Nie obejdzie się też bez umiejscowienia menu do podstron, a wśród nich sekcji, w której dokładniej opiszemy naszą działalność (np. „o mnie” lub „o firmie”).

Kolejną dobrą praktyką jest stworzenie „punktów startowych” – są to punkty, skąd można w sprawny sposób znaleźć dane umieszczone na stronie. Pokazują co można zrobić w serwisie, a użytkownik szybko zapozna się z jego zawartością. Na stronie musi znajdować się widoczna i zrozumiale nazwana wyszukiwarka. Strona główna powinna też promować nasze najważniejsze produkty / usługi / treści za pomocą linków odnoszących do nich i do sekcji, jednocześnie zawierając słowa kluczowe.

Na stronie powinny znajdować się fragmenty treści, wskazujących na ofertę strony, które w zachęcający sposób przyciągną użytkowników do skorzystania z zawartości. W serwisie powinniśmy unikać zbyt wielu kolorów, reklam i zbędnych elementów, by użytkownik mógł w pełni skupić się na informacjach zawartych na stronie. Grafiki nie mogą też ważyć zbyt wiele, by strona szybko się ładowała.

Codziennie w naszym kraju z wyszukiwarki Google korzysta 15 mln użytkowników, dlatego odpowiednia konstrukcja, zawartość i rozmieszczenie elementów na stronie, sprawi, że ludzie będą mogli nas łatwiej znaleźć. Co powinien zawierać projekt pod wyszukiwarkę Google:

Właściwy tytuł strony – nie powinien przekraczać 75 znaków i zawierać najważniejsze słowa kluczowe, np. nazwa i lokalizacja.

Dokładny opis działalności i możliwość ręcznego jego modyfikowania.

Adresy URL muszą być bardzo proste i zrozumiałe, co ułatwi ich wczytywanie.

Warto zapamiętać prawidłową strukturę nagłówków na stronie – od

dla tytułu strony, do dla najmniej istotnych treści.

Pamiętaj o treści na stronie. Roboty Google indeksują głównie tekst. Treść musi być autorska i napisana zgodnie z zasadami językowymi.

Jeśli na Twojej stronie dominuje grafika, dopilnuj by obrazy miały uzupełnione nazwy i opisy.

Wszystkie kategorie na stronach powinny mieć opisy uzupełniające informacje na temat danej sekcji.

Zasady projektowania stron internetowych

Wspomniane wcześniej ogólne i uniwersalne zasady projektowania stron sprawiają, że w serwisie nie pojawiają się błędy, otrzymujemy szybkie odpowiedzi z serwera i wszystkie elementy szybko się ładują, a użytkownicy chętnie odwiedzają stronę. Poniżej znajdują się kolejne zasady projektowania stron internetowych, o których nie można zapomnieć.