Oprogramowanie dedykowane czy gotowe rozwiązanie?

Powodzenie biznesu oparte jest na konkurencyjności firmy. Powodzenie start-upów dowodzi, że współczesna konkurencyjność to przede wszystkim stosowanie innowacyjnych rozwiązań, wykorzystywanie modeli biznesowych innych, niż u konkurencji, personalizowanie produktów. Coraz częściej odpowiadamy sobie na pytanie, czy do prowadzenia konkurencyjnej firmy wystarczą nam standardowe narzędzia, czy czas zdecydować się na dedykowane rozwiązania?

Wszystkim rządzi informacja

Przepływ informacji w przedsiębiorstwie jest kluczowy dla jego funkcjonowania. Praktycznie w każdej sferze działalności firmy, dochodzi do zbierania danych z zewnątrz, katalogizowania ich, przekazywania dalej.

Od sprawności systemu informacyjnego w firmie zależy skuteczne zarządzanie finansami, projektami, opracowanie strategii marketingowych, czy stosowanie controllingu.

Oprogramowanie informatyczne nie tylko wspiera procesy zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa, często jest narzędziem wspierającym sprzedaż, a niekiedy – nieodłączną częścią oferowanego klientom produktu.

Jak wybrać najbardziej efektywne oprogramowanie dla konkretnego biznesu? Czym różnią się rozwiązania dedykowane od standardowych?

Oprogramowanie skrojone na miarę

Aplikacje internetowe i systemy informatyczne przygotowywane na życzenie zamawiającego posiadają mnóstwo zalet, lecz nie są też wolne od wad.

Oprogramowanie tworzone jest po to, by obsłużyć specyficzne, istotne dla klienta zadania. Oprogramowanie dedykowane jest w pełni zaadaptowane do działających już w firmie programów komputerowych, posiada też dopasowane do potrzeb klienta funkcjonalności.

Takie systemy informatyczne poziomem zaawansowania odpowiadają potrzebom użytkowników. Nie ma w nich też przeładowania funkcjami, z których przedsiębiorstwo nigdy nie będzie korzystać. Najczęściej jest tworzone tak, by pracownicy w miarę bezboleśnie i szybko przeszli przez proces wdrażania nowych rozwiązań.

Twórcy tego rodzaju systemów mogą dopracować je również pod kątem współpracy z oprogramowaniem wykorzystywanym przez kontrahentów, by ułatwić wymianę informacji pomiędzy podmiotami.

Decydując się na tworzenie spersonalizowanego oprogramowania, możemy liczyć na lepszą współpracę specjalistycznej firmy, biorącej udział w realizacji zadania. Atutem jest stała pomoc w obsłudze aplikacji i systemów, w pierwszym okresie użytkowania.

Utrudnieniem, z którym trzeba się liczyć, jest pewna ilość wad w początkowej fazie funkcjonowania systemu. To wynik wdrożenia całkowicie nowego produktu, który w pierwszym okresie może ulegać modyfikacjom, czy dopracowaniu.

Jeśli oprogramowanie lub aplikacja jest stworzone wyłącznie na potrzeby jednego klienta, nie ma możliwości skonfrontowania jak sprawdza się on u innych użytkowników.

System „szyty na miarę” jest droższy od oprogramowania standardowego.

System informatyczny ze sklepowej półki

Gotowe oprogramowanie jest bardzo popularne, głównie ze względu na stosunkowo niską cenę. O ile użytkownikowi wystarczą powszechnie stosowane rozwiązania, nie ma sensu, by angażował on środki w indywidualne projekty.

Zaletą gotowego produktu, jest jego masowe wykorzystanie. Wiąże się to z możliwością poznania opinii innych użytkowników na forach internetowych, czy aplikacjach przygotowanych z myślą o wymianie informacji między klientami danego producenta.

Programy powszechnie stosowane, najczęściej umożliwiają też dość łatwą wymianę danych pomiędzy firmą, a jej kontrahentami.

Wadą takiego rozwiązania jest niewątpliwie przeładowanie funkcjami nieużytecznymi w konkretnej firmie. Powodem nadmiernego rozbudowywania systemów jest dopasowanie ich do jak największej ilości użytkowników. Niekiedy potrafi to jednak dość mocno skomplikować pracę z programem.

Korzystanie z oprogramowania masowego, w pewnym sensie może zamknąć możliwość personalizacji systemu w przyszłości. Współpraca na tym polu z producentem, który często jest trudno dostępny, jest praktycznie niemożliwa.

