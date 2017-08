OSnews wspiera akcję „Kierujesz życiem”

Choć liczba wypadków w naszym kraju z roku na rok jest porównywalna, to nie ma tu powodów do satysfakcji. Na drogach wciąż ginie ponad 3 tys. osób rocznie, a ponad 40 tys. odnosi obrażenia. To tak jakby niewielkie miasto zupełnie miało przestać istnieć.

Ostatnio coraz więcej mówi się o pojazdach autonomicznych, które w mniejszym lub większym stopniu mogą wyręczać kierowcę i podejmować za niego decyzje. Jednak dopóki systemy nie zostaną absolutnie dopracowane to nie ma mowy o tym, by człowiek nie miał wpływu na to jak zachowuje się jego samochód, a tym samym zawsze pozostaje margines błędu. Inna sprawa to to, czy uda się opracować nieomylne systemy, które z gwarancją niemal 100% będą w stanie unikać zdarzeń drogowych?

Myślę, że tak, ale to jednak melodia wciąż odległej przyszłości liczonej w dziesiątkach lat. Nawet wprowadzenie „pełnej” autonomii w ciągu najbliższych 10-15 lat nie zdejmie z kierowcy obowiązku przyglądania się temu, co się dzieje na drodze i reagowania w odpowiedni sposób na wypadek nagłego zagrożenia. I tu dochodzimy do sedna sprawy.

Co mówią statystyki?

Niemal 40% wypadków powodowanych przez kierujących ma związek z nadmierną prędkością. Tu więc postępująca technologia powinna przyczyniać się do poprawy sytuacji, gdyż system autonomicznego samochodu będzie pilnował, by prędkość była odpowiednia. Trzeba jednak działać tu i teraz, a nie czekać tylko na rozwój technologii.

A w grupie osób przekraczających prędkość znaczący odsetek stanowią młodzi kierujący w przedziale wiekowym 18-24 – aż 15,5%. W 2016 roku spowodowali oni aż o 240 wypadków więcej niż w roku 2015. Co gorsza zwiększyła się także liczba zabitych o 64 – tu już procentowy wzrost jest jeszcze większy, bo sięga aż 13,4%.

Większa brawura i bardziej ryzykowny styl jazdy naraża też innych uczestników ruchu drogowego, w tym pasażerów, którzy także częściej byli ofiarami wypadków niż jeszcze rok wcześniej i to aż o ponad 14%.

Uświadamiać

Trzeba działać i mówić o tym głośno. Każda akcja mająca na celu uświadomienie zagrożeń płynących z bezmyślnego narażania siebie i co gorsza innych jest bardzo cenna. Najnowsza z nich nazwana „Kierujesz życiem” adresowana jest właśnie do ludzi młodych. Sugestywny przekaz ma skłonić do chwili refleksji i zastanowienia się: czy naprawdę dla chwili brawury narażać całe swoje życie i życie bliskich?

