Ostatnie dni rejestracji na największe wydarzenie IT dla studentów i specjalistów w Polsce – Warszawskie Dni Informatyki

Już wkrótce, bo 28 i 29 marca (wtorek, środa) odbędzie się kolejna edycja Warszawskich Dni Informatyki (WDI) – największego wydarzenia IT w Polsce adresowanego do osób szeroko związanych z informatyką, niezależnie od ich poziomu zaawansowania.

WDI to przede wszystkim blisko 100 prezentacji i warsztatów prowadzonych przez niedostępnych dla mniejszych wydarzeń znanych ekspertów. Zakres tematyczny jest szeroki – frontend, backend, mobile, administracja infrastrukturą, bezpieczeństwo, sieci, hardware, czy rozwój swojego biznesu start-up’owego.

Udział w WDI to nie tylko wiedza od najlepszych, ale też największa w Polsce Giełda Pracy IT. Odnaleźć tam będzie można zarówno wszystkich największych pracodawców z branży IT, jak i modne start-up’y. Wydarzeniem towarzyszącym będzie panel dyskusyjny rektorów warszawskich uczelni i ludzi świata biznesu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie na www.WarszawskieDniInformatyki.pl.

