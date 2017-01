Oto nowy LG G6

Światowe targi telekomunikacyjne (Mobile World Congress), które w tym roku odbędą się na przełomie lutego i marca w Barcelonie, nie będą gościły flagowego modelu Samsunga, lecz jest inna koreańska firma, chcąca zapełnić tę lukę. LG wyznaczył datę prezentacji swojego kolejnego modelu flagowego, G6 na 26. lutego, a The Verge zdobył pierwsze zdjęcia nadchodzącego modelu.

Jak już wcześniej ujawniło LG Display i potwierdziło The Verge, model G6 będzie posiadał 5.7-calowy ekran, z niezwykłym formatem obrazu 2:1 z naciskiem na jak najmniejsze ramki ekranu. Stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi ponad 90% i choć nie widać tego na zdjęciach, dół obudowy jest jedynie odrobinę wyższy.Xiaomi Mi Mix jest największym konkurentem dla nowego telefonu od LG w walce o stworzenie telefonu składającego się z przodu jedynie z ekranu, choć istnieją już kuszące przecieki, że w nowym Galaxy S8 od Samsunga pokrycie obudowy ekranem ma wyglądać podobnie, co sprawia, że Samsung wydaje się iść podobną ścieżką. Tak samo jak Mi MIx i rzekomy S8, LG G6 ma zaokrąglone rogi ekranu

Gniazdo minijack wciąż żyje!

Porzucając modułową konstrukcję zeszłorocznego G5, LG skupiło się w tym roku na wyglądzie, jako że nowy G6 ma być w całości wykonany ze szkła i metalu. G6 ma posiadać też gniazdo słuchawkowe minijack i ma być wodoodporny. Bateria jednak, ma nie być już dłużej wymienialna.

Nie wszystko z modelu G5 zostało porzucone w nowym modelu z 2017 roku. Projekt tyłu telefonu, łącznie z dwiema kamerami i usytuowanym centralnie czytnikiem linii papilarnych, ma powrócić w modelu G6.