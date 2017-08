Pantum – chińska marka podbija polski rynek

Artykuł sponsorowany

Na lipiec ubiegłego roku przypadł debiut na rodzimym rynku urządzeń Pantum, czyli chińskiej marki z branży producentów drukarek. Jest to firma o stosunkowo długiej, bo blisko 15-letniej tradycji. W ciągu kilkunastu lat zdobyła silną pozycję na chińskim rynku, stopniowo zdobywając Klientów również na rynkach zagranicznych. Obecnie Pantum konkuruje z czołowymi producentami drukarek ze Stanów Zjednoczonych, Korei Północnej, czy Japonii. Od 5 lat produkty tego producenta kupić można w 35 krajach, gdzie są one silną konkurencją do drukarek HP.

Założenia firmy

Dość zagadkowa nazwa Pantum to rozwinięcie dwóch terminów: PAN – czyli przeć do przodu oraz TUM – świetlana przyszłość.

Obecnie zakupić można drukarki z 3 serii. Są to urządzenia monochromatyczne, laserowe, choć w planach na najbliższą przyszłość znajduje się wypuszczenie na rynek drukarek kolorowych.

W swojej pracy nad rozwojem firmy, Pantum nie zapomina o aspekcie ochrony środowiska. Właśnie dlatego nabywając drukarkę tej marki można mieć pewność, iż została ona zaprojektowana zgodnie z proekologicznymi wymogami oraz cieszy się energetyczną efektywnością, pobierając niewielką moc podczas swojej pracy.

Pantum w Polsce

Drukarki firmy Pantum szybko znalazły swoich nabywców także i w Polsce. Dystrybutorem urządzeń w naszym kraju jest firma Black Point znana z rozprowadzania najlepszych urządzeń w swojej kategorii. Dziś drukarki Pantum zakupić można w najlepszych sklepach z tego rodzaju sprzętem i cieszą się one coraz większym powodzeniem wśród klientów, którzy przekonali się do tej właśnie marki, która nie ustępuje innym jakością, za to zdecydowanie kusi ceną.

Oferta

Jak już wspomniano wcześniej, na ofertę Pantum składają się trzy serie drukarek. Są nimi P2500, P3500 i M6500.

Model P2500 jest monochromatyczną drukarką kompaktową przeznaczoną na użytek domowy oraz do małych biur. Drukarka wyposażana jest w Wi-Fi.

Model P3500 to drukarka monochromatyczna dedykowana na potrzeby biznesu. To drukarka sieciowa, która sprawdzi się świetnie w przypadku firm drukujących duże ilości dokumentów. Ponadto umożliwia ona automatyczne drukowanie dwustronne.

Model M6500 jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które poza drukowaniem przeznaczone jest do skanowania, faksowania oraz kopiowania.

Wyróżnik marki

Wyróżnikiem marki jest bardzo dobry stosunek jakości drukarek do ich ceny. To jednak nie jedyne atuty, jakimi może pochwalić się Pantum. Cechą wyróżniającą drukarki Pantum jest też niska awaryjność sprzętów, jak i duże dopuszczalne obciążenia.

Istotną kwestią jest również zapewnienie przez firmę Pantum materiałów eksploatacyjnych do swojego sprzętu. Dzięki temu użytkownicy drukarek liczyć mogą na bezproblemowe korzystanie z taniego w eksploatacji sprzętu, który posiada bardzo dobre parametry, a koszty wydruku jednej strony są najniższe na rynku jeśli porównać je z użytkowaniem drukarek innych producentów.