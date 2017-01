PHP najlepszym językiem programowania dla początkujących

Chciałbyś zostać web developerem, ale nie wiesz, którego języka programowania zacząć uczyć się w pierwszej kolejności? Zapewne poszukiwałeś już informacji na ten temat na forach internetowych czy wśród znajomych z branży IT. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że któraś z zapytanych osób wspomniała o PHP. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję o nauce programowania właśnie w tym języku, koniecznie poznaj wszystkie za i przeciw.

Dlaczego warto programować w PHP?

1) Bo jest dość łatwy w użyciu

PHP został stworzony właśnie po to, by tworzenie stron stało się łatwiejsze. Z tego powodu wiele osób właśnie od niego zaczyna swoją przygodę z programowaniem. Podstawy PHP są na tyle zrozumiałe, że wielu nie-programistów potrafi pojąć jego reguły nawet bez teoretycznego przygotowania – kopiując i wklejając linijki kodu i wykorzystując je do swoich potrzeb. Choć nie jest to działanie, które na dłuższą metę może przynieść większe korzyści, z pewnością pokazuje poziom „przyswajalności” samego języka.

2) Bo jest elastyczny

PHP to dynamiczny sposób programowania. W praktyce oznacza to, że nie posiada twardych zasad budowania kodu oraz umożliwia korzystanie z wielu sposobów i pomysłów w trakcie eliminowania usterek i błędów. Dzięki swojej elastyczności jest również bardziej „wybaczający” dla niewielkich potknięć – prawdopodobnie uda Ci się skompilować i uruchomić napisany program, a problemy ujawnią się dopiero wtedy, gdy dotrzesz do miejsca ich występowania.

Dlaczego PHP może stwarzać trudności?

1) Bo raz popełniony błąd trudno naprawić

Jak już zostało wspomniane w poprzednim podpunkcie, PHP to dynamiczny język. Ma to swoje wady i zalety. W praktyce oznacza to między innymi, że znaczenie wielu jego elementów będzie zależało od kontekstu. W miarę, tworzona przez Ciebie aplikacja będzie się rozrastać, coraz trudniej będzie Ci namierzać miejsca występowania błędów. Z tego powodu – przynajmniej na początku pracy w tym środowisku – niezbędna może okazać się pomoc mentora. Szkolenie PHP pod okiem doświadczonego dewelopera pomoże Ci nabrać praktycznych umiejętności, dzięki którym ta cecha języka nie będzie dla Ciebie przeszkodą w rozwoju.

2) Bo jest dość powolny

Chociaż każda nowa wersja PHP wprowadza pewne ulepszenia w tym zakresie, musisz jednak zdać sobie sprawę, że nigdy nie będzie to tak szybki, jak języki statyczne – na przykład Java. Wszystko dlatego, że wieloznaczność kodu PHP znacznie wydłuża proces jego przetwarzania. Na szczęście wada ta – z każdą kolejną wersją języka – staje się coraz mniej odczuwalna. Wiele firm – w tym np. Facebook – dokłada wszelkich starań, aby usprawnić pracę tworzonych w tym języku aplikacji.

Kurs PHP czy samodzielna nauka?

Wybierając język programowania, warto również wziąć pod uwagę sposób, w jaki mamy zamiar się go uczyć. Oglądanie tutoriali czy kurs online nie dla każdego mogą okazać się dobrym pomysłem – brak fachowej porady może sprawić, że szybko stracisz zapał do nauki. Na szczęście w praktycznie każdym większym mieście istnieje kilka firm, które organizują szkolenia PHP – poziom podstawowy lub nawet zajęcia dla profesjonalistów chcących zwiększyć swoją wiedzę w tej dziedzinie. Świetnym wsparciem w nauce programowana mogą okazać się również spotkania organizowane przez lokalne społeczności deweloperów – informacji o nich warto szukać na specjalistycznych forach i grupach w mediach społecznościowych.

Uczestnictwo w tego typu eventach nie pogłębi Twoją wiedzę, ale również da możliwość poznania osób z branży. Dzięki takim znajomościom znacznie łatwiej będzie Ci w przyszłości wkroczyć na rynek pracy.

