Pierwszy zestaw gogli VR stworzonych przez Microsoft na Windows 10 trafi do wydawców w marcu

Microsoft dostarczy swoje pierwsze gogle dla komputerów osobistych z Windows 10 deweloperom, zaczynając w marcu od konferencji GDC (Game Developers Conference).

Pierwsze gogle VR od Microsoftu będą jednostkami dla twórców, by mogli pisać i testować aplikacje stworzone na platformie Windows Holographic. Zestaw gogli będzie działał z Windows 10 Creators Update.

Microsoft nie spodziewa się sprzedaży swoich okularów na dużą skalę. Te będą dostęne w późniejszym okresie tego roku dzięki takim producentom jak: Lenovo, Acer, Asus, HP, Dell i 3Glasses, którzy zaprezentowali swoje produkty na ostatnich targach CES (Consumer Electronics Show).

Wkładany na głowę wyświetlacz działa jak HoloLens, pozwalając użytkownikowi na intrakcję z generowanymi komputerowo obiektami w 3D, wyświetlanymi na rzeczywistym tle, jakim jest nasze otoczenie. Jednak tak samo jak w Oculus Rift, będzie można ogłądać filmy, korzystać z aplikacji i grać w gry 3D.

Nowe gogle Microsoftu tym różnią się od zestawu HoloLens, że aby działały, muszą być podłączone do komputera, w celu dostarczenia im mocy obliczeniowej, gdyż one same nie mają go wbudowanego. Zestaw będzie wykrywany od razu po podłączeniu do komputera, który też automatycznie pobierze do niego sterowniki. Kolejnym krokiem będzie stworzenie sobie „aktywnej przestrzeni”, lub też po prostu miejsca, w którym będzie można grać bez obawy o uderzenie się o jakiś mebel, czy ścianę. Gogle VR same zeskanują i stworzą mapę otoczenia dzięki wbudowanej kamerze oraz same ostrzegą użytkownika, gdy ten przypadkowo to otoczenie opuści.

Będą one miały również technologię śledzenia ruchów użytkownika, dzięki której będą znały dokładnie swoje położenie.

Gogle VR będą działały również z Cortaną, dzięki której użytkownik będzie mógł komunikować się głosowo z wyświetlaną zawartością. Z początku zestaw będzie wspierał dziewięć języków, lecz więcej dodanych zostanie w trakcie tegorocznych wakacji.

Microsoft sprawi też, że wszystkie ich uniwesalne aplikacje dla Windows 10, takie jak Skype, będą kompatybilne z zestawem VR. Począwszy od Creators Update, firma przedstawi aplikację „Movie and TV app” z filmami w 360°, które będzie można oglądać w goglach VR. Przeglądarka Edge również uzyska wsparcie dla zestawu dzięki standardowi WebVR.

Dodatkowo Microsoft przenosi niektóre aplikacje stworzone dla HoloLens, na nowe gogle VR.