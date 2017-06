Podsłuchy – Wady i zalety

Artykuł sponsorowany

Podsłuchy są urządzeniami powszechnie wykorzystywanymi na świecie od bardzo wielu lat. Stanowią pewien temat tabu, bowiem od zawsze ich stosowanie budziło mniejsze, bądź większe kontrowersje. Z jednej strony kontrowersyjne, z drugiej chwilami służące naszemu bezpieczeństwu czy bezpieczeństwu naszych bliskich. Urządzenia te budzą więc bez wątpienia często pewne skrajne emocje.

CENY URZĄDZEŃ

Teoretycznie tanie podsłuchy kupimy już za kilkadziesiąt do kilkuset złotych. Trzeba mieć jednak na uwadze, że takie urządzenia nie tylko są słabe, ale również często łatwe do wykrycia. Należy bowiem wiedzieć, że wraz z rozwojem technologii podsłuchu rozwija się przeciwlegle technologia ich wykrywania.

TECHNICZNE MOŻLIWOŚCI

Oczywiście to techniczne możliwości podsłuchu są zróżnicowane również w zależności od ceny, marki i wielu innych aspektów. Bardzo ważne, by wykrywały dźwięki o możliwie szerokim zakresie częstotliwości, choć w tym parametrze praktycznie wszystkie radzą sobie dobrze. Istotne jest to, by dźwięk, który nagrywają był bardzo czysty. Jeżeli więc mamy możliwość sprawdzenia przed zakupem powinniśmy to właśnie przetestować. Dźwięk nagrywany będzie z różnych odległości, a więc przydać się nam może odpowiednie oprogramowanie, które następnie pomoże w obróbce uzyskanych nagrań.

SPOSÓB MONTAŻU

Urządzenia takie są montowane w bardzo zróżnicowany sposób w zależności od wymagań jakie posiadamy. Często montowany jest on w domu w niewidocznym miejscu, ale również czasami wszywa się go w ubranie, co jeszcze bardziej utrudnia jego zlokalizowanie. To właśnie finalnie utrudnienie znalezienia urządzenia jest najważniejszą kwestią, nad którą trzeba się skupić w przypadku montowania takiego podsłuchu, podobnie jak nad kwestiami zgodności z prawem takiego montażu.

Wady i trudności w stosowaniu podsłuchów:

– konieczność znajomości prawa w zakresie wykorzystania podsłuchu

– dobre urządzenia wiążą się z dużym nakładem finansowym

– możliwość stracenia urządzenia w przypadku wykrycia

– ryzyko zniszczenia relacji z ludźmi w przypadku osób bliskich

Zalety podsłuchów:

– możliwość uzyskania istotnych dla nas informacji niemal natychmiast

– łatwa dostępność

– szybsze wykrycie zagrożeń dla bliskich (np. dzieci)

Autor: Sklep-seko