Pojawił się nowy smartfon od BlackBerry i wygląda zupełnie inaczej niż „KEYone”

Po nieco ponad miesiącu od zapowiedzi na CES 2017, BlackBerry w końcu na Mobile World Congress zaprezentował swój nowy telefon, nazwany KEYone. Ale wygląda na to, że w sieci pojawił się inny telefon BlackBerry i wygląda inaczej od tego, który można było zobaczyć parę dni temu.

Nie wiadomo kiedy pojawi się nowy telefon widoczny na zdjęciu u góry. Według ludzi z CrackBerry, znana jest na razie tylko jego nazwa: „BBC100-1”. Jak można zauważyć na zdjęciach, telefon nie wygląda jak model z najwyższej półki, ale to dlatego, że według plotek ma być to model oferujący takie specyfikacje, żeby można było potraktować go jako model wprowadzający dopiero do serii BlackBerry.

Poniżej spodziewane specyfikacje modelu BBC100-1:

5,5 – calowy wyświetlacz 720p

Procesor Qualcomm Snapdragon 425

4GB RAM

32GB pamięci wewnętrznej

Baterię 3.000mAh

Tryb Dual-SIM

Prawdopodobnie trafi on do sprzedaży jedynie w Indonezji, lecz jak zawsze należy pamiętać, że to tylko plotki, więc najlepiej zaczekać na oficjalne informacje.