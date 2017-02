Pojawiło się znowe zdjęcie Motoroli Moto G5 Plus, zdradzające kilka cech telefonu

Zapowiedzianą Motorolę G5 Plus można już zobaczyć na zdjęciach, które wyciekły z (najwyraźniej) Brazylii. Pokazują one smartfon z naklejoną folią producenta na wyświetlaczu, na której nadrukowanych jest kilka cech produktu.

Zakładano do tej pory, że smartfon będzie posiadał wyświetlacz o przekątnej 5,5 cala, jednak zdjęcia pokazują już, że będzie miał on 5,2 cala. To oznacza, że Moto G5 Plus nie będzie o wiele większa od zwykłej, 5-calowej Moto G5, której premiera spodziewana jest jednocześnie z premierą G5 Plus. W obu wypadkach, rozdzielczość ekranu będzie wynosiła 1080p.

G5 Plus posiada ośmiordzeniowy 2 GHz procesor (prawdopodobnie Qualcomm Snapdragon 625), NFC, skaner odcisków palców, 12 MP tylny aparat z opcją „rapid focus” i zasilany jest baterią 3000 mAh z funkcją szybkiego ładowania TurboPower. Choć nie potwierdzają tego zdjęcia, nowa Motorola Moto G5 Plus powinna mieć 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej, oraz prawie na pewno będzie działała na Adroidzie 7.0 Nougat.

Oba modele, Moto G5 Plus i Moto G5 najprawdopodobniej zostaną przedstawione na Mobile World Congress 2017, a na półki na całym świecie powinien trafić w okolicach marca tego roku.