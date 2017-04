Pomysły na oryginalne wykorzystanie zdjęć

Artykuł sponsorowany

Jesteś fotografem-amatorem i zależy Ci na odpowiednim wyeksponowaniu swoich prac? A może nieustannie doskonalisz profesjonalny warsztat i chcesz podarować komuś bliskiemu niezwykły, spersonalizowany prezent? Sprawdź nasze pomysły na oryginalne wykorzystanie własnych zdjęć i… zainspiruj się!

To oczywiste, że nikt nie robi zdjęć tylko po to, żeby schować je do szuflady. Pamiętaj, że fotografie wymagają odpowiedniego wyeksponowania i zapewniania im niezwykłej oprawy. W jaki sposób? Oto przegląd naszych inspiracji.

Fotoksiążka – nadaj zdjęciom trwałą formę

Właśnie wróciłeś z długo wyczekiwanego urlopu lub Twoje dziecko skończyło gimnazjum? Masz w domu mnóstwo zdjęć, które wymagają uporządkowania? Praktyczna fotoksiążka to idealny sposób na wyeksponowanie Twoich ulubionych fotografii i zamknięcie ich w bardzo wytrzymałej formie – albumu z podróży lub kroniki szkolnej. Pamiętaj, że tradycyjne albumy ze zdjęciami mogą się szybko zniszczyć, a zdjęcia wyblaknąć lub nawet się zagubić. Decydując się na stworzenie fotoksiążki w twardej oprawie zyskujesz pewność, że zdjęcia nie tylko zawsze będą na swoim miejscu, ale zyskają również spersonalizowany charakter. Dostępne na rynku programy służące do projektowania fotoksiążek nie tylko zapewniają możliwość wybierania własnych zdjęć, ale także ich retuszowania, przycinania lub dodawania osobistych komentarzy. Taki fotoalbum to wspaniała pamiątka Pierwszej Komunii Świętej, prezent dla nauczyciela z okazji zakończenia roku szkolnego lub album zawierający najpiękniejsze pejzaże, które udało Ci się sfotografować podczas zagranicznej wycieczki.

Duży format na ścianie

A może pragniesz pochwalić się swoimi zdjęciami i wyeksponować je w salonie lub przedpokoju? Zdecyduj się na estetycznie wykonane fotoobrazy na płótnie lub laminowane plakaty w drewnianych ramach, które będą stanowić świetne uzupełnienie nowoczesnego wnętrza. Nie musisz już kupować gotowych obrazów przedstawiających prowansalskie pola lawendy lub wąskie rzymskie uliczki – możesz powiesić w salonie własne fotografie, które przypomną Ci o udanym urlopie oraz wprawią w zachwyt Twoich gości. To także znakomity pomysł na zaprezentowanie rodzinnego zdjęcia – powieś je w jadalni lub nad kominkiem.

Fotokalendarz i etui na smartfony

A teraz gratka dla każdego gazeciarza – nowoczesna technika sprawia, że zdjęcia można wyeksponować w przeróżny sposób. Chcesz mieć ulubione fotografie zawsze przy sobie? Postaw na spersonalizowane etui na smartfony lub kubki z nadrukiem. Firma CEWE – lider w druku zdjęć dostarcza fachowe narzędzia, dzięki którym w oryginalny sposób wykorzystasz zrobione przez siebie fotografie. Etui na telefon z wizerunkiem Twojego czworonoga to uroczy gadżet, który jest nie tylko estetyczny, ale również doskonali chroni urządzenie przed uszkodzeniami. A może zdecydujesz się na kubek z nadrukiem – możesz go podarować bliskiej osobie, a na pewno wywołasz uśmiech na jej twarzy. Własne zdjęcia można także umieścić na kalendarzach ściennych lub biurkowych. Zobacz fotokalendarze i zobacz jakie to proste!