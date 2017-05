Premium Mobile – czy warto skorzystać z oferty nowego operatora?

Operatorów telefonii komórkowej u nas dostatek. Możemy wybierać zarówno z tych z tzw. „starej gwardii”, czyli Plus, Orange, Play lub T-Mobile, albo rozejrzeć się na rynku operatorów wirtualnych, którzy często mają dużo lepsze oferty, ale w natłoku informacji reklamowej serwowanej przez wielką czwórkę – potrafią nieco zaginąć. A jak pokazuje przykład Premium Mobile – warto pogrzebać.

Najmłodszy

Premium Mobile jest najnowszym operatorem wirtualnym – wystartował w 2016 roku. Współpracują z Polkomtelem, czyli siecią Plus i taki też komunikat zobaczycie na ekranie swojego telefonu. Nie jest to bynajmniej wada, bo jest to najlepszy i właściwie trudno znaleźć miejsce nie objęte pokryciem przez tę sieć na terenie kraju. Podobnie jest z internetem LTE – jest bardzo dobrze. Ja akurat miałem okazję przetestować usługę poza miastem, więc myślę, że mogę podzielić się kilkoma wrażeniami z testu.

Premium zobowiązuje, więc do przetestowania użyłem także sprzętu premium 🙂

Premium – czyli ile?

Na start możemy sobie zadać pytanie – Premium kojarzyć się może z czymś o dobrej jakości, ale też nie najniższej cenie. I tu zaskoczenie nr 1. Tym, co skusiło mnie do przetestowania tego operatora jest właśnie cena, a wynosi ona zaledwie… 19,90zł. Czyli jak to jest z tym premium, może czegoś brakuje? Nie do końca.

W tej cenie, objętej abonamentem o nazwie Freedom 1, dostajemy rozmowy no limit (niby oczywista oczywistość, ale w tej cenie…), takież SMS-y oraz 5GB do wykorzystania na internet w smartfonie. A do tego umowa jest na czas nieokreślony, czyli możemy ją przerwać w dowolnym momencie.

Jak widzicie jest naprawdę dobrze, bo jeśli popatrzymy na konkurencję z wielkiej czwórki to na dzień dzisiejszy (połowa maja 2017) wygląda to tak:

Orange oferuje rozmowy no limit za 29,99zł – jest taryfa tańsza, ale połączenia za darmo są tylko w ramach sieci Orange. Dodatkowo po 3 miesiącu korzystania mamy już tylko 2GB internetu (na początek 4 – więc i tak mniej)

oferuje rozmowy no limit za 29,99zł – jest taryfa tańsza, ale połączenia za darmo są tylko w ramach sieci Orange. Dodatkowo po 3 miesiącu korzystania mamy już tylko 2GB internetu (na początek 4 – więc i tak mniej) T-Mobile – tu jest chyba najdrożej: porównywalna oferta (choć i tak sms-y są płatne) kosztuje 39,95zł – umowa na 24 miesiące

– tu jest chyba najdrożej: porównywalna oferta (choć i tak sms-y są płatne) kosztuje 39,95zł – umowa na 24 miesiące W Plusie podobnie jak w Orange – trzeba wydać 29,99zł miesięcznie, choć internetu dostajemy tylko 2GB. Podobnie też jak w Orange są tańsze oferty, ale mają takie ograniczenia, że szkoda o nich pisać. Zachętą w Plusie może być 6 miesięcy za 0zł dla tych, którzy przeniosą się z innej sieci. Umowa na 24 miesiące

podobnie jak w Orange – trzeba wydać 29,99zł miesięcznie, choć internetu dostajemy tylko 2GB. Podobnie też jak w Orange są tańsze oferty, ale mają takie ograniczenia, że szkoda o nich pisać. Zachętą w Plusie może być 6 miesięcy za 0zł dla tych, którzy przeniosą się z innej sieci. Umowa na 24 miesiące W Play jest równie drogo jak w T-Mobile: do wyboru mamy abonament za 30zł miesięcznie (formuła Solo S), ale płacimy za SMS-y i tylko 2GB internetu. Droższy to już wydatek 45zł miesięcznie…

Ceny u tradycyjnych operatorów odbiegają wręcz rażąco od oferty Premium Mobile. Zobaczmy więc jak to wygląda u innych operatorów wirtualnych:

Co dostaniemy u wirtualnych?

Tu jest już lepiej, bo wirtualni operatorzy z reguły oferują więcej, by przyciągnąć do siebie klientów. Zacznijmy od popularnych dziewic, czyli Virgin Mobile:

Tutaj abonament no limit kosztuje 29zł, czyli cena jest porównywalna z wielką czwórką, ale przynajmniej dużo dostajemy w tej cenie, bo m.in. 10GB internetu. Kolejną zaletą jest to, że w tej cenie możemy zdecydować się albo na abonament albo na kartę (w sumie to w takim razie nie bardzo rozumiem ideę abonamentu) i umowę zakończyć kiedy chcemy.

Z kolei w Mobile Vikings cenę mamy identyczną – 29zł, ale dostajemy jeszcze więcej internetu, bo aż 16GB. Dla tych którzy naprawdę dużo surfują to dobra oferta. Ale ciągle to niemal 10zł więcej co miesiąc.

Wniosek?

Wniosek nasuwa się jednak jeden – jeśli poszukujecie oferty no limit z przyzwoitym pakietem internetu to oferta Premium Mobile jest teraz najkorzystniejsza – dodatkowo jak już wspominałem, sama umowa jest bezterminowa, więc jeśli musimy ją wcześniej zakończyć nikt nam nie naliczy umownych kar. Wolność!

Jak to działa?

Jedynym minusem jaki mamy w przypadku Premium Mobile w stosunku do oferty wielkiej czwórki jest to, że kartę SIM zamawiamy przez internet lub telefon, a następnie musimy poczekać na jej aktywację. Oznacza to w praktyce ok. tygodnia oczekiwania pomiędzy zamówieniem karty, a możliwością wykonania pierwszego połączenia. Wszystko jednak można załatwić nie ruszając się sprzed komputera, no może poza otworzeniem drzwi kurierowi.

Otrzymujecie przesyłkę, w której jest umowa oraz karta SIM:

Karta jest w trzech wielkościach, ja akurat potrzebowałem wersji nano, by włożyć ją do iPhone’a 6s Plus. iPhone jak to iPhone po wykryciu nowej karty zażądał ode mnie aktywacji, ale poszło bardzo szybko i już po chwili wszystko działało, a na ekranie pojawił się w miejscu nazwy operatora napis Plus:

Być może na zdjęciu dobrze tego nie widać, ale sygnał miał „2 kropki” czyli niezbyt silny, gdyż jak wspominałem nie testowałem telefonu w centrum Warszawy. I bardzo dobrze, bo tam każdy operator dobrze sobie poradzi.

W pierwszej kolejności sprawdziłem jakość połączeń – ta jest na takim samym poziomie jak u pozostałych operatorów, czyli bardzo dobrym, nie miałem żadnych zastrzeżeń. Bardziej jednak zaciekawiło mnie jak szybko będzie działał internet. Aby mieć punkt odniesienia przed zmianą karty przeprowadziłem test na mojej dotychczasowej karcie z sieci Play, która miała nieco lepszy zasięg w tym miejscu od Premium Mobile. Wyniki były następujące:

Jak widzicie test przeprowadzony na Oakla Speedtest wykazał, że pobieranie jest na poziomie 30,5 Mb a wysyłanie 5,43 MB – czyli nie jest źle jeśli powiemy, że to wynik uzyskany z poziomu telefonu – pozwala to na swobodne surfowanie.

Po włożeniu karty z Premium Mobile przeprowadziłem kolejny test, dokładnie w tym samym miejscu. I wyniki mnie zaskoczyły – pozytywnie:

50% szybsze pobieranie, bo udało się wyciągnąć ponad 45 Mb i o 2Mb szybsze wysyłanie. Tu poczułem się rzeczywiście jak Premium.

Z tymże jak głosi hasło operatora „Różnica jest w cenie” – tutaj faktycznie jest, ale w sposób, który na co dzień raczej nie jest oferowany – za mniej dostajesz więcej. Fajnie, by tak było na co dzień z innymi sprawami 🙂

Podsumowanie

Jak dla mnie na chwilę obecną Premium Mobile daje najlepsze warunki. Jeśli dla kogoś 5GB internetu to za mało to za niecałe 5zł więcej może mieć go już 10GB, a dodatkowo w tej samej cenie, bo 24,70zł dorzucą wam jeszcze rozmowy na stacjonarne bez limitu. Czy potrzeba czegoś więcej?

Nie wspomniałem jeszcze o bonusie: wraz z zakupem abonamentu dostajecie kartę Open Card – jeśli jadacie sporo poza domem to pewnie się przyda, bo dzięki niej bez żadnych dodatkowych opłat dostajecie rabaty od 30% do 50% w wielu restauracjach. Ja taką kartę miałem do tej pory, ale normalnie za nią płaciłem. Teraz będę miał przez rok za darmo 🙂

Oczywiście wielu z nas jest na co dzień związanych umową z operatorem, a przejście wiąże się z koniecznością zapłaty kary umownej. Jeśli jednak Wasza umowa jest bliska wygaśnięcia to warto sprawdzić propozycję Premium Mobile, bo przynajmniej jak dla mnie, oznacza ona 2 rzeczy: niższe opłaty i wolność. A zwłaszcza to drugie to wartość bezcenna….

Wpis powstał dzięki uprzejmości operatora Premium Mobile