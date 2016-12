Prezent na święta – ekonomiczny telefon biznesowy

Praca w biznesie wymaga odpowiednich narzędzi, a smartfon jest bez wątpienia jednym z najważniejszych. Spraw sobie lub bliskim najlepszy prezent na święta i wybierz czołowy telefon dla przedsiębiorcy.

Chiński smartfon – jakość i elegancja w jednej obudowie

Jeszcze do niedawna zwykło się uważać, że chińska elektronika działa jedynie do momentu jej zakupu. Jednak niesamowity rozwój Państwa Środka, który objawił się m.in. w opracowywaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, śmiało uczynił z Chin jedną z największych potęg gospodarczych na świecie. Marka Huawei również dołożyła swoją cegiełkę do tego procesu i każdego roku prezentuje jakościowe produkty dostępne w konkurencyjnych cenach.

Jednym z flagowych urządzeń chińskiego koncernu jest Huawei P9. Często określa się go mianem telefonu biznesowego i uczciwie trzeba przyznać, że w pełni na to miano zasługuje. Rozmaite funkcje doskonale odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców i biznesmenów, a intuicyjne menu wspiera szybkie i skuteczne działania. Właśnie teraz, w okresie przedświątecznym, ten model jest jednym z najczęściej poszukiwanych jako oryginalny prezent pod choinkę.

Komunikacja podstawą w każdym biznesie

Nieważne, w jakiej gałęzi usługowej czy przemysłowej prowadzisz interesy, ani czy jesteś szefem czy też szeregowym pracownikiem. Będąc zarówno członkiem wielkiej, korporacyjnej machiny, jak i prowadząc własny, jednoosobowy biznes, musisz pamiętać o jednym – podstawą odniesienia sukcesu jest dobra i sprawna komunikacja. W tym celu winna ona być oczywiście pozbawiona wszelkich zakłóceń oraz utrudnień, dlatego telefon dla przedsiębiorcy musi współpracować z wieloma standardami i formatami.

W przypadku P9 jest ich tak wiele, iż wszystkich nie sposób wymienić, warto więc skupić się jedynie na najważniejszych: GSM, UMTS oraz oczywiście niezwykle pożądane przez konsumentów LTE. Najszybsza obecnie na rynku forma transmisji danych zmienia nie do poznania jakość korzystania z Internetu. Przeglądanie mediów społecznościowych czy oglądanie filmów z HD nie będzie się już wiązało z długotrwałym buforowaniem, a wszystkie czynności operacyjne zostają skrócone do maksymalnie kilku chwil.

Format GPS jest właściwie standardowym wyposażeniem już od dłuższego czasu, dlatego też często pomija się jakość jego działania. Ale każdy, kto choć raz miał problem z namierzeniem siedziby swojego klienta w obcym mieście i nieustannie gubił się z powodu wadliwie funkcjonującej nawigacji, rozumie ból związany z nieprawidłowym odczytaniem własnej lokalizacji z powodu błędów w komunikacji GPS. Konstruktorzy z Chin dołożyli wszelkich starań, aby pozbyć się niedogodności na tym polu.

Biznesowy wyświetlacz w Huawei P9

Prowadząc interesy nie możesz pozwolić sobie na jakiekolwiek wątpliwości – dlatego też wszelkie komunikaty czy strony internetowe widoczne na ekranie Huawei P9 powinny być przejrzyste, ostre i wyraźne. Z tego powodu zamontowano tu wyświetlacz Full HD o przekątnej 5,2 cala, co pozwala na osiągnięcie rozdzielczości w wymiarze 1920×1080 pikseli. Pomimo tak dużych parametrów nie wpływa to negatywnie na żywotność akumulatora.

Praktycznym dodatkiem do wyposażenia jest czytnik linii popularnych. Powinieneś odpowiednio zabezpieczyć telefon, szczególnie, jeśli przechowujesz na nim wrażliwe dane lub często korzystasz z mobilnych usług bankowych. Możesz również uniemożliwić otwarcie poszczególnych folderów.

Huawei P9 to niezwykle solidny smartfon, który w pełni odpowiada na potrzeby wymagających przedsiębiorców i nie opróżni portfela w chwili zakupu. Między innymi, dlatego stanowi najlepszy prezent dla każdego biznesmena.