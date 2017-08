Profesjonalny blog – czyli jaki?

Artykuł sponsorowany

Kariera blogerska nie jest łatwa i stwierdzi to każdy, kto chociaż raz spróbował swoich sił w tej branży. Sam proces założenia bloga może być skomplikowany, jednak dalszy etap, czyli budowanie popularności bloga i zdobywanie czytelników to jeszcze większe wyzwanie.

Wiele osób zastanawia się, jak stworzyć bloga, który będzie ciekawy i chętnie czytany przez użytkowników sieci. Rzadko kogo satysfakcjonuje pisanie dla wąskiego grona odbiorców. W końcu gdybyśmy nie chcieli dzielić się swoją twórczością, przemyśleniami i pomysłami to nie zakładalibyśmy bloga. Jeśli już przeszliśmy z sukcesem przez fazę – jak założyć bloga, to przychodzi czas na opracowanie strategii, która sprawi, że nasz blog stanie się jednym z najpoczytniejszych w sieci. Podpowiadamy kilka z najskuteczniejszych metod zamiany zwyczajnego bloga w profesjonalną machinę z tysiącami czytelników.

Darmowe domeny – tak czy nie

Pierwszym krokiem, kiedy decydujemy się na założenie bloga jest wybór domeny, na której będzie on zarejestrowany. Będzie ona miała wpływ na adres naszego bloga, a także na narzędzia, które otrzymamy do dyspozycji. Czy wybór darmowej domeny jest dobry? Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Z jednej strony oszczędzamy pieniądze, które musielibyśmy zainwestować w opłacenie abonamentu za domenę płatną. Z drugiej, rezygnujemy z indywidualności i odejmujemy sobie nieco profesjonalizmu już na starcie. Pamiętajmy, że domeny darmowe może wybrać każdy. Nie doda nam to oryginalności, ani nie wyróżni nas na tle innych blogerów. Okazuje się, że nazwa bloga jest bardzo istotną składową sukcesu całego przedsięwzięcia. Im szybciej potencjalny odbiorca zapamięta nasz adres, tym większe prawdopodobieństwo, że do nas powróci.

Domena płatna – czy warto

Jak już zauważyliśmy, domeny płatne mają sporą przewagę nad swoimi darmowymi odpowiednikami. Warto jednak pamiętać, że domena domenie nie równa. Nie zawsze cena idzie w parze z jakością. Dobrym pomysłem jest zarejestrowanie bloga z domeną, która będzie spersonalizowana. Dzięki temu osoby odwiedzające naszego bloga już na starcie będą miały poczucie, że mają do czynienia z profesjonalistom. Im bardziej chwytliwa nazwa, tym lepiej. Większość dostawców domen oferuje pakiety abonamentowe i atrakcyjne rabaty. Możemy również poczekać na tzw. wyprzedaże, które mają miejsce zazwyczaj pod koniec roku. Wówczas spersonalizowaną domenę wykupimy za naprawdę niewielkie pieniądze.

Jak Cie widzą, tak Cie piszą

Blog jest specyficznym kanałem dotarcia do odbiorców. Można go porównać do gazety, do której wydania dostęp mają ludzie na całym świecie. Podobnie jak wydawcy, musimy więc zadbać o odpowiedni skład. Nie może być tutaj mowy o przypadkowości. Jeśli korzystamy z gotowych szablonów to sprawdźmy czy obsługują one polskie litery. Nie ma nic gorszego niż brak polskiej wtyczki w edytorze tekstowym. Podobnie należy zwrócić uwagę czy wszystkie zakładki i odnośniki w szablonie działają oraz czy ich nazwy są przetłumaczone. Wybierzmy również przejrzystą szatę graficzną. Internauta, który zagląda na naszą stronę nie ma ochoty przedzierać się przez grafiki, reklamy czy nieprzetłumaczone odnośniki, by dotrzeć do interesujących go treści.

Jak prowadzić profesjonalnego bloga

Stworzenie odpowiedniego bloga to jedno, ale trzeba jeszcze go odpowiednio poprowadzić. Inaczej nie możemy liczyć na sukces. Specjaliści wyróżniają kilka podstawowych zasad prowadzenia bloga, które sprawią by ten stał się ulubieńcem Internautów. Po pierwsze musimy być systematyczni i konsekwentni. Tylko stały ruch, a więc częste publikowanie jest w stanie utrzymać zainteresowanie czytelników na wysokim poziomie. Warto także trzymać się początkowo przyjętej konwencji. Jeśli co chwilę będziemy zmieniać styl pisania, tematykę bloga czy sposób przedstawiania swoich pomysłów to odbiorcy poczują się zdezorientowani i zrezygnują ze śledzenia naszego bloga. Warto także pomyśleć o stworzeniu kilku serii tematycznych, które będą cyklicznie publikowane. Pozwoli to wyrobić w naszych czytelnikach nawyk oczekiwania na kolejnego posta.

Wsparcie bloga

Samo blogowanie, nawet te na najwyższym poziomie może nie wystarczyć, by utrzymać stałych czytelników i pozyskać nowych odbiorców. W dzisiejszych czasach konieczne jest wsparcie bloga poprzez różnego rodzaju promocję. Prowadzenie mediów społecznościowych jest bardzo wskazane. Pozwala na jeszcze większe zmniejszenie dystansu między twórcą a odbiorcą. Przy pomocy social mediów możemy przypominać czytelnikom o konkursach ogłaszanych na naszym blogu, informować o nowych wpisach czy zachęcać do aktywności, np. komentowania. Ciekawym pomysłem jest także organizowanie spotkać z fanami bloga czy video czatów.