Programiści z całego świata chwalą Kraków. Za co?

“Kraków, byłeś wspaniały jak zawsze!”, “Bardzo przyjemnie było poprowadzić wykład w Krakowie, do zobaczenia wkrótce!”, “To największa konferencja, na jakiej kiedykolwiek występowałem” – na Twitterze pojawiło się kilkadziesiąt pozytywnych wpisów na temat Krakowa. Programiści z największych firm IT z całego świata są pod wrażeniem miasta i poziomu organizowanych w Polsce konferencji. Czym jeszcze ujmujemy zagranicznych gości?

Programiści, których tak bardzo ujął Kraków, przyjechali do Polski na Code Europe, największą konferencję programistyczną w kraju. Wydarzenie nie bez przyczyny zorganizowano w mieście, które uznawane jest za kolebkę polskich startupów z branży IT. Do Krakowa przybyło ponad 150 ekspertów z największych firm technologicznych, takich jak GitHub, Google, IBM, Intel, Microsoft, Netflix, Oracle, Spotify, Trivago i Uber. I ponad 3000 uczestników!

Programiści, którzy odwiedzili Kraków podczas wiosennej edycji konferencji Code Europe, byli pod wrażeniem pozytywnej, energetyzującej atmosfery, profesjonalnej organizacji, skali i poziomu merytorycznego wydarzenia. Ujęła ich nasza lokalna kuchnia, niepowtarzalny urok miasta i otwartość ludzi.

Jeden z prelegentów, Dawid Pilato z Elastic, podróżuje po świecie z #elkie, pluszowym łosiem i dzieli się na Twitterze wspólnymi przeżyciami. “Elkie jest teraz w Krakowie, w Polsce na @code_europe i dobrze się bawi!” – napisał Dawid prosto ze spaceru po Bulwarach Wiślanych w Krakowie. Co jeszcze chwalili programiści z całego świata? Poniżej zebraliśmy przykładowe cytaty z Twittera:

“Kraków, byłeś wspaniały jak zawsze! Było świetnie, mam nadzieję, że do zobaczenia!” – Marcos Placona z Twilio.

“To największa konferencja, na jakiej kiedykolwiek występowałem” – Kenneth Christiansen z Intel.

“Dziękuję @code_europe za 150++ uczestników! Bardzo przyjemnie było poprowadzić wykład w Krakowie! Do zobaczenia wkrótce!” – Dawid Pilato z Elastic.

“Fantastycznie było wystąpić na @code_europe, świetne wydarzenie!” – Umar Nizamani z Sense Health.

“Gratulacje za świetną konferencję @code_europe! Świetna organizacja, dobry content i miła atmosfera. Tak dalej!” – Ricardo Brito z Futurice.

Po raz pierwszy w Polsce, właśnie w Krakowie, można było spotkać topowych programistów:

Christian Heilmann: ekspert w dziedzinie HTML5 i open web, na co dzień kodujący @ Microsoft

Mārtiņš Kalvāns: specjalista w obszarze big data, backend i przetwarzaniu w chmurze, obecnie realizuje się zawodowo jako Data Engineer @ Spotify

Thomas James: ekspert od JavaScript, na co dzień Bluemix Developer Advocate @ IBM

Kenneth Rohde Christiansen: pasjonat sztucznej inteligencji i internetu rzeczy, światowej sławy developer @ Intel

To dopiero początek. Tej wiosny, w maju, Code Europe odbędzie się jeszcze w Warszawie i we Wrocławiu.

Na Code Europe w każdej z lokalizacji zaplanowano ponad 50 warsztatów i prelekcji. Znajdą się wśród nich ciekawe i przydatne zajęcia praktyczne dla programistów pracujących w JavaScript, Java i PHP, czy twórców aplikacji na Androida, iOS lub Swifta. A także ci, którzy na co dzień pracują jako specjaliści od baz danych i analitycy. To okazja do zdobycia unikalnej wiedzy i spotkania w jednym dniu aż 150 ekspertów z najbardziej innowacyjnych firm IT: GitHub, Google, IBM, Intel, Microsoft, Netflix, Oracle, Spotify, Trivago i Uber.

Code Europe to także przestrzeń do profesjonalnej wymiany doświadczeń, okazja do networkingu z topowymi programistami i pracownikami znanych firm. Podczas niezobowiązujących rozmów w kuluarach uczestnicy poznają możliwości rozwoju i metody pracy w najbardziej atrakcyjnych firmach technologicznych. Na wiosenną edycję konferencji zgłosiło się już 150 wystawców z branży IT, a wśród nich liderzy: Dassault Systemes, G2A, IGT, Motorola Solutions, Sage, Samsung, Scaleworks, StepStone Services.

Organizatorem konferencji programistycznej Code Europe jest Grupa Absolvent.pl. To już druga edycja Code Europe. W pierwszej wzięło udział ponad 9000 osób.

Kiedy i gdzie zapraszamy?

Wrocław, 23 maja, Hala Stulecia

Warszawa, 25 maja, PGE Narodowy

