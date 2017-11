Przekątna ekranu laptopa – jaką wybrać?

Artykuł partnera

Poszukując nowego laptopa pod lupę należy brać wiele parametrów technicznych urządzenia. Podzespoły, rodzaj matrycy czy wgrany system operacyjny – to tylko kilka spośród najważniejszych elementów, jakie należy poddać analizie. Innym ważnym parametrem, który należy przemyśleć, jest przekątna ekranu, ponieważ od tego, jak duży będzie laptop, zależy jego mobilność oraz komfort pracy.

W sprzedaży dostępne są zarówno bardzo małe laptopy, jak i urządzenia, które mogłyby z powodzeniem konkurować z jednostkami stacjonarnymi. Oto krótki poradnik, który pozwoli ci łatwo zdecydować, jaka przekątna ekranu będzie dla ciebie najlepszym rozwiązaniem.

Małe laptopy

Do tej grupy zaliczamy przede wszystkim urządzenia o przekątnej 10 i 13 cali. Te pierwsze są niewiele większe od niektórych tabletów. Laptopy 10- i 13-calowe są lekkie, ale ich powierzchnia robocza jest niewielka. Są też zazwyczaj wyposażone w mniej wydajne podzespoły, niż ich większe odpowiedniki. Do czego zatem przydadzą się urządzenia tego typu i dla jakiej grupy użytkowników są przeznaczone? Na małe laptopy z powodzeniem możesz sobie pozwolić, jeśli będzie to twój komputer dodatkowy, który zabierzesz w podróż lub na spotkanie. Dłuższa praca na niewielkim komputerze może być bowiem niewygodna, ale szybkie sprawdzenie poczty czy przygotowanie kilku dokumentów będzie dzięki niemu znacznie łatwiejsze.

Średnie urządzenia

Kolejny przedział wielkości to laptopy o przekątnej 14 i 15 cali. Tworzą najliczniejsza grupę urządzeń, dlatego oferują także najszerszy wachlarz możliwości. W przypadku tego typu laptopów dostępne są już jednostki bardzo wydajne, które sprawdzą się w codziennej pracy biurowej czy domowej. Dają możliwości rozbudowy podzespołów, dlatego w razie potrzeby zwiększysz ich wydajność. Laptopy 14- i 15-calowe są mniej mobilne niż mniejsze jednostki, ponieważ są cięższe i większe. Kolejnym aspektem, w którym laptopy ze średniego przedziału ustępują tym mniejszym, jest czas pracy baterii. Te najmniejsze mogą pracować nawet do kilkunastu godzin bez podłączenia do zasilania. Czternastki i piętnastki takich osiągów niestety nie mają.

Duże laptopy

Ostatnia grupa laptopów to urządzenia liczące 17 cali przekątnej ekranu. Są duże i ciężkie, dlatego powinny stanowić alternatywę dla stacjonarnego komputera używanego w domu lub biurze. Jest to z resztą bardzo dobry zamiennik – laptop 17 cali jest zazwyczaj wyposażony w bardzo dobre podzespoły, które umożliwią wydajną pracę w zaawansowanych programach graficznych oraz grę w najnowsze odsłony kultowych gier. Powierzchnia robocza jest na tego typu urządzeniach bardzo duża co naturalnie łączy się ze znacznym ciężarem.

Jak widać, wybór laptopa o danej przekątnej wcale nie jest taki oczywisty. Zanim sięgniesz po konkretne rozwiązanie, musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań np. jak najczęściej będziesz używać komputera, do czego będzie ci służył oraz czy planujesz go ze sobą zabierać w podróże. Dzięki temu łatwiej dokonasz trafionego wyboru, a laptop będzie spełniał twoje oczekiwania przez długi czas.