Przygotowanie grafik online

Na rynku jest kilku dobrych graczy umożliwiających tworzenie ciekawych grafik za pomocą dosłownie kilku kliknięć. Większość z Was zna zapewnie Canvę, ale dziś chciałem Wam pokazać mniej znany, a równie ciekawy program: Crello.

Crello.com to serwis umożliwiający tworzenie przeróżnych grafik, które mogą być nam potrzebne w codziennym zastosowaniu: począwszy od grafik na facebooka a skończywszy na banerach. I nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie łatwość i prostota z jaką te grafiki można tworzyć.

Jestem graficznym antytalentem

No właśnie, jeśli powyższe zdanie oddaje to co o sobie myślicie to Crello może Was od tego wybawić. Jego zdecydowanie najmocniejszą stroną w mojej opinii są setki gotowych szablonów, które możemy wykorzystać do swojej pracy. Potrzebujesz zrobić efektownie wyglądający baner? Nie ma sprawy. A może zaproszenie lub cover na bloga? To również jest bardzo łatwe.

Serwis jest powiązany z bankiem zdjęć deposiphotos.com i jeśli będziecie chcieli wykorzystywać zdjęcia z tego serwisu to trzeba będzie za nie zapłacić – jest jednak mnóstwo bezpłatnych, a do tego można wgrywać swoje własne. Te z gotowych szablonów również można wykorzystywać.

W większości za darmo

No właśnie, tu dochodzimy do clue wszystkiego – większość rzeczy w Crello jest po prostu za free, mam wrażenie, że nawet w Canvie trzeba zapłacić za więcej rzeczy niż tutaj. Skończoną pracę możemy pobrać sobie na dysk lub od razu wysłać na facebook. Prace są zapisywane w przestrzeni crello.com więc zawsze możemy także do nich wrócić.

Warto wypróbować, zwłaszcza, że nic nas to nie kosztuje – wszystko co trzeba zrobić to się zarejestrować – jeśli więc tworzenie prostych grafik to część Wasze codziennej pracy to zdecydowanie polecam.