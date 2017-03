Przyszłe smartfony od Sony można by ładować bezprzewodowo telefonem znajomego, pralką lub lodówką

Firma Sony złożyła patent na technologię, która może zrewolucjonizować przemysł mobilny

Proponuje on dodanie drugiej anteny NFC (Near Field Communications), która zamiast danych będzie przesyłała prąd. Dzięki temu można by ładować swój telefon urządzeniem znajomego, lodówką, pralką, zmywarką, czy czymkolwiek innym, co będzie posiadało antenę NFC do przesyłu energii.

Byłby to sposób naprawdę bezkontaktowy, bez potrzeby kładzenia urządzenia na źródle prądu tak, jak trzeba to robić teraz w przypadku ładowarek bezprzewodowych.

Jest jeden drobny szczegół

Jedynym ograniczeniem jest fakt, że urządzenie z którego pobiera się energię musi być podłączone do źródła prądu, więc można by ładować swój telefon urządzeniem znajomego tylko wtedy, gdy podłączone jest ono do gniazdka.

Patent zasugerował też, że źródła prądu pojawiałyby się podobnie jak hotspoty Wi-Fi, z których można by dowolnie wybrać ten, z którego chce się pobierać energię.

Patent został złożony w listopadzie zeszłego roku, lecz na światło dzienne wydostał się na początku marca, gdy opublikował go Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO).

Hola, hola…

Warto jednak zaznaczyć, że firmy z branży technologicznej składają wiele patentów w ciągu roku, a jedynie garstka z nich się urzeczywistnia i pojawia się w gotowym produkcie. To jednak jeden z tych patentów, które naprawdę poprawiłyby jakość życia, gdyż wprowadzenie go w życie mogłoby oznaczać, że już nigdy nikomu nie wyczerpie się bateria.

Co ważne – nie jest wykluczone, że patent stosowany byłby również w innych urządzeniach.