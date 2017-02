Ratunek dla wyłączających się iPhone’ów 6 i 6S

Najnowsza aktualizacja iOS 10 znacznie zredukowała problem samoistnego wyłączania się iPhone’ów 6 i 6S.

Przez kilka ostatnich miesięcy niektórzy użytkownicy iPhone’ów 6 i 6S zgłaszali, że ich telefony same wyłączały się w losowych momentach, zmuszając użytkowników do podłączenia urządzenia do ładowarki, w celu przywrócenia go do życia. Podczas gdy Apple zaoferował program naprawy, aby wymienić potencjalnie niesprawne baterie, to najnowszy update iOS 10 powinien automatycznie naprawić problem.

Jakie rezultaty?

Jak ogłaszał TechCrunch, update iOS 10.2.1, wypuszczony pod koniec stycznia sprawił, że problem nieoczekiwanego wyłączania się telefonów zmalał o 80% w przypadku telefonów iPhone 6S i o 70% w przypadku iPhone’a 6. Wg raportu, starsze baterie w takich urządzeniach, jak iPhone 6 i 6S doznawały nagłych „skoków aktywności”, które powodowały awaryjne wyłączanie się urządzenia. Dlatego ten problem nie pojawiał się już w nowszych bateriach w iPhone’ach 7.

Co oprócz poprawki?

Razem z poprawką, nowa aktualizacja zawiera też alert, ukazujący się w przypadku konieczności wymiany baterii. Jeśli bateria uznana zostanie za zbyt starą, użytkownik zostanie poinformowany poprzez wyświetlenie się informacji na ekranie o konieczności oddania telefonu do serwisu. Apple poinformował, że około 50% użytkowników korzysta z najnowszej aktualizacji iOS 10, więc każdy, kto jeszcze nie zaktualizował swojego iPhone’a, powinien to zrobić.