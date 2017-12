Reklama w wyszukiwarkach

Artykuł partnera

Zastanawiasz się, jak dotrzeć do nowych klientów? Chcesz zainwestować w skuteczną reklamę, która nie tylko przyniesie długofalowe korzyści, ale także będzie cieszyła się zaufaniem Twoich potencjalnych klientów? W osiągnięciu powyższych celów pomogą działania z zakresu marketingu i reklamy w wyszukiwarkach internetowych, które są obecnie jednym z najskuteczniejszych sposobów na sukces w każdej branży.

Jeżeli prowadzisz e-biznes, na pewno słyszałeś o działaniach z zakresu SEO (Search Engine Optimization), które mają na celu optymalizację strony dla wyszukiwarek internetowych. Jednak optymalizacja strony to zbyt mało, by dotrzeć do z góry ustalonej grupy klientów, którzy akurat poszukują Twoich produktów lub usług. Aby móc w pełni wykorzystać potencjał i moc Internetu, musisz pójść o krok dalej i skorzystać z profesjonalnego marketingu w wyszukiwarkach – SEM (Search Engine Marketing), dzięki czemu obierzesz kierunek na sukces i szybko zaczniesz odczuwać wymierne korzyści Twojego wyboru!

SEM to nie SEO, a SEO to nie pozycjonowanie – brzmi zawile, ale niestety pojęcia te często uważane są za równoznaczne. Działania z zakresu SEO obejmują jedynie optymalizację treści na stronie oraz optymalizację struktury i kodu strony, natomiast pozycjonowanie to połączenie SEO, link buildingu, content marketingu oraz analityki internetowej.

Czym, więc jest SEM?

SEM to kompleksowe połączenie działań z zakresu SEO i PPC (Pay Per Click), czyli płatnych kliknięć w reklamy, pojawiające się podczas korzystania z wyszukiwarki internetowej.

Marketing w wyszukiwarkach internetowych to najskuteczniejszy sposób na zbudowanie pozytywnego wizerunku własnej marki. Dzięki reklamie w wyszukiwarkach nie tylko zawsze będziesz o krok przed swoją konkurencją, ale także skutecznie dotrzesz wprost do osób chcących skorzystać z Twojej oferty! Każdy użytkownik Internetu szuka konkretnych i niezbędnych mu w danym momencie produktów lub usług i to nie tylko za pomocą komputera. Dzięki urządzeniom mobilnym dostęp do informacji z każdego miejsca i o każdej porze dodatkowo zwiększa szansę dotarcia z Twoją ofertą zarówno do tych w pełni zdecydowanych na zakup, jak i wszystkich wahających się przed dokonaniem konkretnego wyboru oraz szukających porad na dany temat.

Zalety wynikające z działań SEM

Przede wszystkim inwestując w reklamę w wyszukiwarce, masz pewność, że trafia ona do celu, a Ty płacisz jedynie za jej efekty! Takiej pewności nie da Ci żadna reklama w telewizji, gdyż w tym przypadku szanse na to, że na kanapie przed telewizorem zasiądzie akurat grono Twoich przyszłych klientów, są znikome.

Dlaczego reklama w wyszukiwarce jest bardziej efektywna?

Kluczem do Twojego sukcesu jest precyzyjne targetowanie, czyli wybór określonych słów i fraz kluczowych, wpisywanych w wyszukiwarkę przez jej użytkowników i odnoszących się do Twojej branży. Co więcej, reklamy w wyszukiwarce nie są blokowane przez chętnie instalowane przez użytkowników sieci wtyczki, stanowią najmniej nachalną formę promocji w Internecie, a także mają wysoką wartość informacyjną, co wpływa na ich pozytywny odbiór.

Jak reklamować się w wyszukiwarce?

Po pierwsze postaw na wsparcie profesjonalistów! Agencja SEM z doświadczeniem w prowadzeniu kampanii reklamowych to najlepszy wybór spośród setek firm i freelancerów. Jedynie profesjonaliści w branży gwarantują możliwość realizowania Twoich celów poprzez doświadczenie i unikalne know-how, pozwalające dobrać odpowiednie frazy kluczowe oraz targetowanie kampanii zgodnie z Twoimi indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami!