Responsywne strony internetowe na urządzeniach mobilnych

Wspólnie z Agencją Interaktywną WiWi sprawdzamy, dlaczego warto mieć stronę internetową wykonaną w technologii RWD

W ciągu ostatnich kilkunastu lat oblicze internetu bardzo się zmieniło. Minęły czasy stron internetowych ze słabą grafiką i słabo opracowanymi tekstami. Nowoczesne strony internetowe są o wiele bardziej rozbudowane oraz dopasowane są do różnych rodzajów urządzeń w tym urządzeń mobilnych. W raporcie Digital, Social & Mobile in 2015 wykazano, że już ponad 15 milionów polaków korzysta z urządzeń mobilnych. Jest to duża grupa użytkowników, która wpływa na kształtowanie się stron www. Z tego powodu, ja donosi Agencja Interaktywna WiWi tak wiele osób decyduje się na wykorzystanie w swoich stronach systemu RWD.

Strony responsywne stają się popularnym rozwiązaniem z kilku powodów. Pierwszym z nich jest wyższa pozycja w mobilnych wynikach wyszukiwania. Nowy algorytm wyszukiwarki Google wprowadzony 21 kwietnia 2015 roku promuje w mobilnych wynikach wyszukiwania strony, które zaimplementowaną mają technologię responsywną i wyświetla je wyżej od serwisów, które nie zostały wzbogacone o tę technologię. Innym ważnym czynnikiem, który wpływa na popularność stron RWD jest prostota obsługi na każdym ekranie. Dostosowana do urządzeń mobilnych strona równie dobrze wygląda na monitorze komputera stacjonarnego, jak i na niewielkim ekranie dotykowym tabletu lub smartphona. Osoby zastanawiające się nad zasadnością wykorzystania funkcji RWD w swoim serwisie zapewne przekona fakt, że w wytycznych dla webmasterów [https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=pl] Google opublikował informację, że każda nowoczesna strona powinna prawidłowo wyświetlać się w każdej rozdzielczości oraz na każdym rozmiarze ekranu.

Tego typu dopasowane do wszystkich urządzeń strony znaleźć można na stronie Agencji interaktywnej WiWi, która na swoim koncie ma już ponad 100 udanych projektów sklepów oraz stron wykorzystujących technologię RWD. Każda strona oraz sklep internetowy tworzony przez Agencję interaktywną WiWi jest w pełni kompatybilny z urządzeniami mobilnymi, oraz wyposażony jest w indywidualny projekt graficzny.

Tak wygląda prawidłowo wykonana strona w technologii RWD: