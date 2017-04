Roczna rzeczywista stopa procentowa – co się na nią składa?

Artykuł sponsorowany

Rzeczywiste koszty kredytu często nie są takie oczywiste. Wszelkie prowizje, ubezpieczenia oraz inne dodatkowe opłaty potrafią znacznie podnieść kwotę jakiej spodziewaliśmy się na początku. Dla instytucji finansowych i banków, które nierzadko próbują ukryć koszty dodatkowe pomimo przepisów, jest to trik marketingowy i sposób na przyciągnięcie większej liczby klientów. Dlatego, by chronić kredytobiorców i uświadamiać ich w zakresie branych na siebie zobowiązań, w Polsce wprowadzono współczynnik obliczania prawdziwego kosztu kredytu – Realną Roczną Stopę Oprocentowania.

RRSO – czym to jest?

Roczna rzeczywista stopa procentowa to inaczej wyrażony w procentach, całkowity koszt kredytu, który uwzględnia wszelkie koszty dodatkowe. Mogą to być m.in. odsetki, prowizje, ubezpieczenia. RRSO jest to zestandaryzowany parametr, który nie powinien być pomijany przez nikogo, kto poważnie myśli o wzięciu kredytu. Jeśli nie chcemy się zatem zdziwić kiedy przyjdzie do spłacania powinniśmy się upewnić jaki będzie faktyczny koszt kredytu a wskaźnik ten jest idealny by dowiedzieć się na czym właściwie stoimy. Informacja o RRSO powinna być dołączona do każdej oferty kredytowej w banku. Patrząc na jego wartość możemy w prosty sposób porównać oferty różnych instytucji finansowych, które oferują nam pożyczki. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze niższe RRSO wskazuje na to, że kredyt będzie tańszy.

Co składa się na Roczną Rzeczywistą Stopę Oprocentowania?

RRSO ma kilka głównych składowych. Należą do nich m.in. prowizja dla banku, ubezpieczenie kredytu i oprocentowanie nominalne. W przypadku kredytu hipotecznego jest to również koszt wyceny nieruchomości oraz sporządzenia opinii dotyczącej wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Mogą to być również koszty dodatkowych usług (obsługa doradcy finansowego) albo rozliczenie pieniężne za rozpatrzenie wniosku kredytowego.

Jeśli realna roczna stopa procentowa bardzo różni się od oprocentowania nominalnego to może świadczyć o tym, że kredytodawca zakamuflował dużą część kosztów dodatkowych.

RRSO a oprocentowanie nominalne to nie to samo!

Roczna realna stopa oprocentowania przede wszystkim, w przeciwieństwie do oprocentowania nominalnego, obejmuje wszelkie dodatkowe koszty kredytu w skali roku, w tym chociażby opłatę za rozpatrzenie wniosku. A zatem RRSO daje nam pogląd procentowy na to ile dokładnie będziemy musieli zapłacić za cały kredyt łącznie z obsługą, ubezpieczeniami oraz udzieleniem kredytu, w ciągu roku. Oprocentowanie nominalne natomiast dotyczy samej kwoty kredytu i wyraża stopę oprocentowania, którą w ciągu roku się na nią nakłada. Nie wlicza jednak w nią żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych w związku z udzieleniem kredytu.

Przy braniu pożyczki zawsze ważne jest zwrócenie uwagi na dodatkowe koszty. To właśnie one mogą przesądzić o tym, w jakiej instytucji finansowej najbardziej opłaca się zaciągnąć kredyt. Wskaźnik Rocznej Realnej Stopy Oprocentowania wprowadzony został po to by ułatwić kredytobiorcom podjęcie decyzji, ale również aby byli oni lepiej uświadomieni na temat tego jakie koszty dodatkowe występują podczas ubiegania się o kredyt. Dzięki RRSO osoby, które zamierzają składać wniosek kredytowy, mogą świadomie decydować.