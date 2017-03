Samochody hybrydowe i elektryczne – gdzie je naprawiać?

Artykuł sponsorowany

Samochody hybrydowe oraz elektryczne poruszające się po polskich drogach zwykle są w lepszym stanie technicznym niż auta benzynowe. Większość nowoczesnych, ekologicznych pojazdów ma mniej niż 10 lat, dlatego rzadziej dochodzi do ich awarii. Niemniej, w przypadku uszkodzenia auta z silnikiem hybrydowym bądź elektrycznym, pojawiają się problemy z jego naprawą. Dzieje się tak ze względu na niewielką liczbę warsztatów podejmujących się tego typu zadań.

Brak wiedzy mechaników

Auta z napędem hybrydowym i elektrycznym pojawiły się w Polsce stosunkowo niedawno. Są o wiele mniej popularne niż auta benzynowe, co nie zachęca właścicieli warsztatów do oferowania serwisu pojazdów z niestandardowym napędem. Auta te psują się rzadziej, jednak zdarza się, że właściciel hybrydy czy elektrycznego samochodu musi udać się do warsztatu. Co powinien wtedy zrobić?

Jeżeli auto hybrydowe lub elektryczne wymaga naprawy, jego właściciel ma dwa wyjścia. Może jechać kilkadziesiąt, a niekiedy kilkaset kilometrów w poszukiwaniu warsztatu zajmującego się naprawami nowoczesnych pojazdów, bądź oddać auto w ręce zaufanego mechanika, który zgodzi się podjąć naprawy, pomimo że specjalizuje się w usuwaniu usterek w autach benzynowych. W obu przypadkach warto stawiać jedynie na serwisy, które posiadają odpowiednie ubezpieczenie. Polisa gwarantuje, że w razie uszkodzenia samochodu przez mechanika lub w wyniku zdarzenia losowego podczas pobytu pojazdu w warsztacie, właściciel auta otrzyma odszkodowanie pozwalające usunąć usterki lub zakupić nowy pojazd tej samej klasy.

Naprawa tylko w ubezpieczonym warsztacie

Auta hybrydowe lub elektryczne powinno się naprawiać jedynie w ubezpieczonych warsztatach. Motortrade Insurance pozwala klientowi czuć się bezpiecznie, gdyż w razie jakichkolwiek problemów z samochodem, wynikających z niewiedzy mechanika, koszty dodatkowych napraw zostaną pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ponadto polisa w wersji rozszerzonej chroni samochody klientów przed pożarem, kradzieżą z warsztatu i stłuczką w czasie jazdy testowej po zakończeniu naprawy przez mechanika.

Przed oddaniem auta do warsztatu warto dopytać nie tylko o fakt wykupienia polisy przez mechanika, ale również o to, czy ubezpieczeniem są objęci jego pracownicy oraz jaka jest suma ubezpieczenia. Szczególnie ważny jest drugi aspekt, gdyż zbyt niska suma ubezpieczenia może spowodować, że w przypadku zupełnego zniszczenia pojazdu hybrydowego lub elektrycznego, właściciel auta otrzyma odszkodowanie, które nie umożliwi zakupu nowego samochodu tej samej klasy.