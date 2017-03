Samsung dokonał największego przejęcia w swoich dziejach

Za 8 miliardów dolarów przejęli firmę matkę Harman Kardon

Pomimo swojego ogromnego rozwoju, Samsung w większości preferował kupowanie mniejszych startupów, albo rozwijanie własnych technologii. To jednak zmieniło się w listopadzie zeszłego roku, kiedy to firma ogłosiła, że kupi Harman International Industries, Incorporated za około 8 miliardów dolarów, a teraz potwierdziła, że transakcja doszła do skutku.

Prezes Harman, Dinesh Paliwal powiedział: „Samsung dostarcza skalę, platformę i komplementarne technologie do przyspieszenia wzrostu i rozszerzenia naszego przewodnictwa na światowym rynku samochodów, inteligentnego audio i technologii podłączonych do sieci… Samsung i Harman zdefiniują – i poprowadzą – przyszłość rynku samochodowego.”. Jeśli ktoś nie wie jak to działa, to warto przypomnieć, że firma jest firmą matką nie tylko Harman Kardon, ale i innych firm: Infinity, JBL, Lexicon i Mark Levinson.

Trochę inaczej…

To również inny sposób podchodzenia do tematu od tego, jaki prezentuje Android Auto od Google, Waymo, czy Apple ze swoim CarPlay. To również poważna poprawa dla urządzeń Samsunga do obsługi inteligentnego domu, czy innych urządzeń podłączonych do sieci mimo, że Harman, który zatrudnia 30.000 pracowników, wciąż będzie działał jako niezależna spółka córka.