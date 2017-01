Samsung Galaxy S8 będzie dostępny w okolicach 21 kwietnia

Niedawno mówiło się, że spodziewana data premiery nowego Samsunga S8 to 29 marca. Teraz jest kolejna prawdopodobna data. Według nowego raportu, S8 do sprzedaży trafić ma w okolicach 21 kwietnia.

Informacja ta pochodzi z „kilku dobrze rozmieszczonych źródeł”. Twierdzą one też, że będą dwie wersje S8, jedna większa będzie od drugiej, ale obie będą miały zakrzywione ekrany tak samo, jak poprzednie modele Edge od Samsunga. Oba będą też posiadały skaner tęczówki oka i mają mieć niemal bezramkowy przód.

W porównaniu do modeli S7 i S7 egde z zeszłego roku, nowe modele mają być tak samo duże, lub odrobinę mniejsze, jednocześnie posiadając większe ekrany, dzięki zmniejszeniu przednich ramek obudowy wokół ekranu. W zasadzie, z powodu tak małych ramek Samsung nie był w stanie umieścić z przodu S8 duo swojego logo.

Czytnik linii na plecy

W rezultacie czytnik linii papilarnych trafił na tył telefonu i będzie to pierwszy high-endowy model Samsunga posiadający takie rozwiązanie. Główny aparat będzie znacznie poprawiony względem tych w serii S7, z wyższą jakością obrazu. Będzie też lepiej radził sobie przy robieniu zdjęć w słabym oświetleniu. I jak już wcześniej podejrzewano, wbudowaną będzie miał funkcję rozpoznawania obiektów.

S8 powinien być sprzedawany w wersji z 64GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, czyli dwa razy więcej niż jego poprzednik. Do ładowania będzie służyło gniazdo USB Typu-C. Będzię też asystent AI, choć nie wiadomo jeszcze na pewno jak będzie się nazywał, gdyż imię Bixby nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Intryganckie akcesoria dla modeli S8, zwane DeX (skrót od desktop extension) mają przekształcić telefon w komputer po podłączeniu go do monitora i klawiatury. Ciekawe czy będzie to lepiej działać niż w wypadku Lumii 950.