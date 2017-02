Samsung może zaprezentować prototyp składanego smartfona na Mobile World Congress

Decyzja Samsunga o nie zaprezentowaniu na targach MWC ich kolejnego, flagowego modelu Galaxy S mogła niektórych rozczarować, ale południowokoreański gigant nie pojawi się na targach z pustymi rękami i oprócz prawie pewnego już pojawienia się tabletu Galaxy Tab S3, Samsung może również przedstawić prototyp składanego smartfona.

Według ostatnich doniesień od ETnews, prototyp ze składanym panelem zostanie zaprezentowany na prywatnym pokazie, do którego dostęp mieć będą wybrane osoby i klienci. Pozwoli to Samsungowi na określenie potencjalnej reakcji rynku na podobne produkty, oraz może służyć jako sposób do nakłonienia innych producentów urządzeń do zamawiania nowych ekranów w spółce Samsung Display.

Jednak nie tylko wielkie, korporacyjne „szychy” będą mogły zobaczyć nowe, składane urządzenia od Samsunga. Według doniesień, firma zaprezentuje niewielką ilość innych zginanych gadżetów na piętrze pokazowym na MWC, z urządzeniami zginanymi do wewnątrz, jak i na zewnątrz, dostępnymi do dokładniejszego obejrzenia dla każdego gościa.