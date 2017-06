Artykuł sponsorowany

Firma Regulservis.pl to w Warszawie i okolicach od lat znana marka, której specjalnością jest naprawa komputerów stacjonarnych, naprawa laptopów oraz urządzeń peryferyjnych. Serwis z ulicy Smoczej charakteryzuje się dużą skutecznością diagnozy problemów występujących w laptopach oraz konkurencyjnymi cenami ich usuwania.

Najczęstsze problemy z laptopami

Współcześnie laptopy są nieodłączną częścią nie tylko świata biznesu, lecz każdej dużej, średniej oraz wielu małych firm. Zabierane są w podróże, na delegacje, konferencje, prelekcje, negocjacje biznesowe. Jest to też niestety sprzęt bardzo wrażliwy na uderzenia, temperaturę, bez względu na to, jak drogiej i zaawansowanej technicznie marki się używa. Laptop ma też krótszą przydatność „do spożycia”. Z powodów wymienionych powyżej. Wtedy koniecznie trzeba odwiedzić serwis laptopów.

W Regulservis.pl naprawa laptopów jest ważną częścią codziennego dnia pracy serwisu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nie ma najmniejszego znaczenia, jakiej marki jest laptop i jakie ma parametry. Serwisanci, wykorzystując oprócz wielkiej wiedzy również nowoczesny sprzęt, doskonale potrafią ustalić przyczynę problemów. Na podstawie wielu wykonanych napraw, serwis laptopów Regulservis.pl ustalił następujące najczęściej pojawiające się problemy:

sprzęt nie włącza się,

sprzęt wydaje podejrzane, niezidentyfikowane dźwięki,

problemy z baterią (np. nie chce się ładować),

niespodziewane wyłączanie się,

sprzęt zawiesza się,

problemy z siecią,

migotanie ekranu,

pojawianie się pasków na ekranie,

problemy z systemem operacyjnym i BIOS-em,

brak dźwięku w laptopie.

Innymi słowy, problemy, które wiążą się z laptopami, można podzielić na te, które związane są z działaniem ekranu, z obrazem (tu zaliczymy na przykład brak obrazu po włączeniu laptopa, migotanie ekranu laptopa), z zasilaniem, z dyskiem oraz z dźwiękiem (dziwne odgłosy wydawane przez sprzęt po włączeniu).

Dlaczego warto wybrać Regulservis.pl

Naprawa laptopów w firmie Regulservis.pl to pewna inwestycja. Oddając urządzenie na ulicę Smoczą w Warszawie, można mieć dużą pewność, że serwisanci szybko i sprawnie poradzą sobie z problemem. Do tego wykonywana usługa będzie w konkurencyjnej cenie. Ponadto, co współcześnie ma ogromne znaczenie, specjaliści zadbają o to, aby nie doszło do utraty danych. Dokładny opis usług wykonywanych przez serwis laptopów Regulservis.pl oraz dane kontaktowe, można znaleźć, odwiedzając stronę http://regulservis.pl/.