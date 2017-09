Smartfony i sprzęt w promocji dzięki bezpłatnej aplikacji? Podpowiadamy, jak skorzystać z okazji

Artykuł partnera

Rozmaite promocje na smartfony dostępne są przez cały rok. Warto jednak dokładnie wiedzieć, w jaki sposób śledzić najbardziej atrakcyjne oferty i w opłacalny sposób z nich korzystać. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim… odpowiednia aplikacja mobilna!

Zakup smartfona

Jak się okazuje, kupno smartfona u operatora sieci nie zawsze jest opłacalne. Bardzo często o wiele korzystniejszym i tańszym rozwiązaniem jest wybór sprzętu ze sklepu internetowego lub stacjonarnego. U operatora cena telefonu uzależniona jest zwykle od abonamentu, czyli wysokości zobowiązania miesięcznego. Nie bez znaczenia pozostaje także czas trwania umowy. Dlatego telefon można kupić o wiele taniej w tzw. wolnym handlu. Wynika to przede wszystkim z sumy łącznych obciążeń, które ponoszone są przez konsumenta.

Dotyczy to zarówno smartfonów z wyższej półki cenowej, jak i tych należących do nieco starszych serii, a także licznych akcesoriów. Urządzenia z wybranych przedziałów cenowych najlepiej porównać, zestawiając ze sobą oferty poszczególnych sklepów. Najbardziej atrakcyjnych promocji trzeba nie tylko poszukiwać, ale również na nie poczekać. Na szczęście istnieje rozwiązanie pozwalające na znaczne ułatwienie tego procesu.

Gazetki promocyjne

Znaczna część popularnych sklepów udostępnia klientom gazetki promocyjne. Zawierają one aktualną lub nadchodzącą ofertę produktów dostępnych w niższych cenach. Dotyczy to także smartfonów, które nierzadko sprzedawane są z nawet kilkudziesięciu-procentowym upustem. Okazje te są zwykle do pewnego stopnia ograniczone, dlatego skorzystanie z atrakcyjnej oferty wymaga odpowiednio wczesnej wiedzy i szybkiej reakcji. Niestety, przeglądnięcie wszystkich gazetek promocyjnych byłoby zbyt czasochłonne i uciążliwe. Na dodatek roznosiciele często docierają tylko do określonych rejonów miasta, więc nierzadko otrzymanie nawet jednej gazetki graniczy z cudem.

Dotyczy to zwłaszcza mniejszych miejscowości, gdzie sklepy znajdują się tylko w centrum, a w celu zrobienia większych zakupów konieczne jest przejechanie znacznej odległości. Problemem z papierowymi gazetkami może być jednak także ich nadmiar. Bardzo często trafiają one prosto do śmietnika, ponieważ ich zawartość nie jest interesująca dla klientów.

Aplikacja Moja Gazetka

Alternatywą dla papierowych reklam może być aplikacja z gazetkami Moja Gazetka, dostępna na iOS, Androida, Windows 10 i Windows Phone. Zawiera ona aktualne, zeskanowane gazetki promocyjne, dzięki czemu pozwala na dostęp do ogromnej ilości ofert sklepów. Dzięki sporym możliwościom personalizacji aplikację da się bez problemu dopasować do własnych potrzeb i wymagań.

Pozwala to na dodawanie sklepów do listy ulubionych, dzięki czemu możliwe jest obserwowanie ich ofert na osobnej zakładce. Jeżeli użytkownika interesują np. jedynie promocje na smartfony, może usunąć z wyświetlanej listy sklepy nieprowadzące ich sprzedaży lub pozostawić na niej wyłącznie firmy elektroniczne. Atrakcyjną opcją jest także możliwość udostępnienia własnej lokalizacji, dzięki czemu aplikacja będzie wyświetlała wyłącznie gazetki promocyjne sklepów z najbliższej okolicy.

Obsługa aplikacji jest szybka i intuicyjna, dzięki czemu dotarcie do wybranej gazetki promocyjnej trwa parę sekund. Również przeglądanie zawartości jest niezwykle łatwe i wymaga zaledwie kilku ruchów palcem po ekranie. Dzięki temu znalezienie promocji przebiega o wiele sprawniej i szybciej. Aplikacja Moja Gazetka ogranicza także ryzyko przegapienia najlepszych okazji i pozwala sporo zaoszczędzić.

To co, polujemy na smartfona? 🙂