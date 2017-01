Social trading – czym różni się handlowanie od inwestowania?

Czym różni się handlarz odnoszący sukcesy od tego, który doświadcza biznesowej porażki? Według Daniela Schütza, niemieckiego ekonomisty, autora książek “CFD-Trading” i “Trading dla początkujących” rozbieżność polega na podstawowym know-how. Przyjrzyjmy się zatem, czym różni się handlowanie od inwestowania na rynku Forex.

Forex to potoczna nazwa największego na świecie wirtualnego rynku wymiany walut (ang. Foreign Exchange, w skrócie FX), który jest otwarty 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu – od otwarcia giełdy w Sydney w poniedziałek o 8 rano do zamknięcia handlu w Nowym Jorku w piątkowe popołudnie.

Jak i czym handlować?

Aby rozpocząć handel (kupno, sprzedaż lub wymianę towarów i usług) na giełdzie walutowej wystarczy tylko komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz zasoby finansowe (nie muszą być pokaźne). Oznacza to, że praktycznie każdy może wejść na rynek i zacząć doświadczenie z handlem walutą. Swoją przygodę warto zainicjować od założenia darmowego konto u jednego ze światowych, doświadczonych liderów social tradingu, np. na platformie Etoro.com. Warto wiedzieć, że ta wiodąca na rynku społeczna sieć tradingowa oferuje bezpłatne demo, dzięki któremu można spróbować swoich sił na prawdziwej giełdzie bez ryzyka i angażowania własnych środków.

Handel na rynku Forex polega na zawieraniu transakcji, przy pomocy odpowiednich programów transakcyjnych, na wybranych przez nas rynkach i czerpaniu korzyści finansowych ze wzrostów lub spadków kursów na danym rynku. Handlować można nie tylko walutą, ale także ropą naftową, kawą, kakao, herbatą, gazem ziemnym itp. ( Więcej informacji tutaj).

Jak i w co inwestować?

Handlując, inwestujesz swój czas i pieniądze w celu zwiększenia swoich zysków. Inwestowanie społecznościowe na rynku Forex jest porównywane do gry w kursy par walut i przewidywanie ich wzrostów i spadków, czyli jak w każdej grze ponosisz pełne ryzyko potencjalnej porażki lub masz szansę na triumf. Jeśli posiadasz cechy dobrego gracza takie jak podstawowe zdolności matematyczne, dobrą pamięć, spostrzegawczość, organizację, wewnętrzny spokój i odwagę masz duże szanse, aby stać się dobrym inwestorem nowej generacji.

Inwestuj w instrumenty finansowe typu CFD (ang. Contract for Difference), czyli akcje, waluty, indeksy i towary. Ich zaletą jest możliwość lewarowania, czyli stosowania dźwigni finansowej pozwalającej na duże zyski w szybkim czasie. W społeczności Etoro możesz uczyć się od najlepszych i to nie wszystko – możesz po prostu kopiować grube ryby!

Inwestowanie z CopyFunds

W społeczeństwie przyjęło się stwierdzenie, że rutyna jest wrogiem oryginalności. Wiele osób dąży do odmienności i jest w stanie dużo poświęcić, by ją osiągnąć. Czy ma to również sens w biznesie? Niekoniecznie w inwestowaniu społecznościowym. Tutaj możesz obserwować i naśladować innych z czystym sumieniem i możliwym finansowym zyskiem, a rutyna, którą zdobywasz, kopiując innych, dodaje Ci wprawy.

Z myślą m.in. o początkujących biznesmenach został stworzony produkt branży finansowo-technologicznej CopyFunds, dzięki czemu możliwe jest inteligentne inwestowanie z rewolucyjną opcją kopiowania najlepszych. Tutaj mamy do czynienia z dwoma rodzajami inwestorów, czyli doświadczonymi top traderami, którzy dostarczają sygnału do swoich followersów, Ci natomiast za pomocą CopyFunds zbierają je w swoich wirtualnych portfelach i zarabiają, kopiując.

Wyliczenie zysku albo straty dla różnych scenariuszy rynkowych jest proste. Oblicza się po prostu różnicę ceny kupna i sprzedaży walut. Handluj, inwestuj i zarabiaj online.