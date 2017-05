Sprawdź, jak wybrać najlepszy hosting

Artykuł sponsorowany

Najprościej mówiąc, hosting jest to udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni. Inaczej rzecz ujmując jest to udostępnienie miejsca na nieustannie działającym, podłączonym do Internetu komputerze, w tym przypadku zwanym serwerem.

Można to wszystko łatwo zobrazować. Aby konto WWW było dostępne dla jego odbiorców, wspomniany wyżej komputer musi działać poprawnie. Jest to główny powód, dla którego wybór konkretnej oferty hostingowej powinien być rozsądny i przemyślany.

Ile przyjdzie mi zapłacić za hosting?

To pytanie najczęściej pada z ust nowych użytkowników. Generalnie rzecz biorąc, ceny hostingów wahają się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych rocznie. Wszystko zależy od naszych oczekiwań. Jak nietrudno się domyślić, cena jawnie przemawia za jakością. Im tańsza oferta tym oferowana usługa ma słabsze parametry i niższy uptime. Dlatego jeśli zależy Ci, by stworzona przez Ciebie strona internetowa działała szybko i sprawnie, a jej ładowanie odbywało się w mgnieniu oka musisz zainwestować w dobry hosting.

Nie można także popadać ze skrajności w skrajność. Co prawda tani hosting raczej nie spełni stawianych przed nim oczekiwań, ale wybór najdroższej oferty wcale nie sprawi, że będzie ona najlepsza ze wszystkich. Często po bliższemu przyjrzeniu się szczegółom poszczególnych ofert można łatwo zauważyć, że te droższe zazwyczaj nie są warte swojej ceny. Dlatego właśnie inwestycja w hosting uplasowany w przedziale od 100zł do 500zł powinna w zupełności wystarczyć, a poczyniony zakup z całą pewnością spełnić Twoje oczekiwania.

Czym kierować się w wyborze?

Pamiętaj, że zanim dokonasz ostatecznego wyboru musisz dokładnie sprawdzić wszystkie aspekty danej oferty. Jedną z najważniejszych jest działanie strony w momencie osiągnięcia limitu przestrzeni dyskowej lub transferu. Na logikę, w takim przypadku dostęp do strony powinien zostać automatycznie wyłączony, gdyż automatyczna obsługa Internautów sprawi, że będziemy zmuszeni zapłacić karę. Nie zawsze jednak ta cecha jest jasno zawarta w umowie zakupu. Jakiekolwiek niejasności w tym przypadku należy natychmiast wyjaśnić, a jeśli owe wyjaśnienie nie przypadnie nam do gustu to najlepiej będzie najzwyczajniej w świecie zmienić firmę hostingową. Oczywiście najlepiej będzie wybrać ofertę o takim limicie, do którego w żadnym wypadku nie uda nam się nawet zbliżyć. Warto zaznaczyć, że limit nie zależy od ceny.