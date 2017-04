Sprawdzona firma szkoleniowa – jak ją znaleźć? Poznaj 3 proste zasady

Artykuł sponsorowany

Podnoszenie kompetencji zespołu to niezawodny element zwiększania rentowności Firmy. Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na szkolenia Google Adwords, w celu rozszerzenia umiejętności zespołu marketingowego o reklamę płatną w Internecie. Jednak nie wszystkie z tych szkoleń można uznać za specjalistyczne, a tym bardziej przydatne – jak dobrać profesjonalną firmę szkoleniową na miarę potrzeb? Oto 3 niezawodne rady:

Unikaj wyboru w ciemno

Temat doboru firmy szkoleniowej jest często zaniedbywany – w oczach wielu osób to banalne zadanie na które zwyczajnie szkoda czasu – w końcu rynek jest przesycony firmami szkoleniowymi, a same szkolenia można dowolnie konfigurować. Jeśli znamy tę historię z własnego doświadczenia, to warto zadać sobie pytanie – skoro pracowników nie zatrudniamy „w ciemno” – dlaczego mielibyśmy tak robić w przypadku ludzi odpowiedzialnych za kompetencje naszego zespołu? Warto poświęcić więcej czasu na dobór firmy szkoleniowej, sprawdzenie jej kompetencji. Dobrym tropem są Partnerzy Google– Agencje, które mogą pochwalić się Statusem Partnera Google posiadają umiejętności oraz wiedzę w zakresie Adwords.

Stawiaj na profesjonalistów

Najpewniejszą gwarancją, że szkolenia google adwords przyniosą pożądane efekty jest wybór specjalistów. Partnerzy Google to nie jedyny wskaźnik – jak więc odnaleźć profesjonalistów w gąszczu tysięcy agencji marketingowych? To proste – nikt nie wie więcej o Google Adwords – niż trenerzy Google. Trener Google, przed uzyskaniem tytułu, przechodzi złożony proces rekrutacyjny, który potwierdza jego przygotowanie merytoryczne, doświadczenie oraz umiejętności szkoleniowe – ponadto każdy trener Google jest regularnie kontrolowany pod kątem jakości szkoleń – jak widać nie ma tu miejsca na niefachowość. Trenerzy Google nie są więc zbiorem przypadkowych osób, a osobami, które z pewnością przekażą pełną wiedzę na temat narzędzia Google Adwords i to w bardzo przystępny sposób.

Licz się z koniecznością dojazdu

Wrocław, Warszawa, czy Kraków – to te z polskich miast, które mogą pochwalić się największą ilością agencji marketingowych z trenerami Google na pokładzie – to tu również znajdują się siedziby oddziałów Google. Nie oznacza to oczywiście, że przysłowiowy Wąchock będzie pod tym względem gorszy, jednak większe jest prawdopodobieństwo, że to właśnie Wrocław, Warszawa i Kraków będą miały nieco szerszą ofertę w zakresie szkoleń, które prowadzą trenerzy Google. Warto zainwestować w służbowy wyjazd związany ze szkoleniem- skoro w zamian otrzymujemy gwarancję pełnego profesjonalizmu i faktycznego poszerzenia kompetencji.