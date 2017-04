Sprzęt do zadań specjalnych

Artykuł partnera

Często niszczarka kojarzy nam się z zabawnymi filmikami, które zazwyczaj ocierają się o niebezpieczną zabawę. Miłośnicy filmów kryminalnych pewnie pamiętają niejedną scenę, gdy detektywi ze ścinek wyciągniętych z urządzenia biurowego starają się odtworzyć ważne dokumenty, a tym samym złapać podejrzanego. I choć mogłoby się to wydawać dość fikcyjną historią, to przecież da się w ten sposób odzyskać materiały. Powstały nawet specjalne programy komputerowe, które „układają” paski w czytelny i zrozumiały dokument. Historia też pokazuje, że archiwum służby bezpieczeństwa byłej NRD było właśnie w ten sposób „odzyskiwane”.

Model dla każdego

Model dla każdego

Zakup niszczarki w chwili obecnej nie jest ani drogi ani skomplikowany. Na rynku znajdziemy wiele modeli, które bez problemu dostosujemy do twoich potrzeb i możliwości. Zanim zatem zaczniemy przeszukiwać oferty, zastanówmy się, czego tak naprawdę potrzebujemy. Jeśli masz biuro, to powinieneś szukać niszczarek dedykowanych do pracy w dużym natężeniu. Doskonałym rozwiązaniem dla dużego zakładu będzie urządzenie centralne, które pozwoli korzystać z niego wielu osobom. Będzie miało również większy pojemnik na odpadki niż zwykłe niszczarki przybiurkowe oraz lepszą wydajność. Oczywiście do małego biura nie będziemy potrzebować tak rozbudowanego urządzenia.

Opcja na miarę oczekiwań

Najważniejszym zagadnieniem przy wyborze niszczarki jest określenie, ile osób będzie korzystało ze sprzętu. Małe urządzenia sprawdzą się w niewielkich firmach lub w domu, jeżeli dziennie nie będziemy niszczyć więcej niż 50 kartek. Wolnostojące lub przybiurkowe niszczarki sprawdzą się w kilkuosobowych biurach i są w stanie z przerwami zniszczyć nawet 200 kartek dziennie. To średni segment urządzeń tego typu. Do pracy ciągłej dostosowane są niszczarki biznesowe. Bez problemu może ich używać nawet 20 pracowników, a dzienna wydajność sięga nawet 800 kartek.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Warto pamiętać również, by wybrać taki rodzaj niszczarki, która ma odpowiednią wielkość kosza. Zbyt mały pojemnik na odpadki może utrudnić pracę, a trzeba zauważyć, że nie zawsze ta wielkość idzie w parze z rozmiarami samej niszczarki. Dobrze jeśli proporcjonalnie do powyższych parametrów kosz ma pojemność 20, 50 i 80 litrów.

Wybierając niszczarkę, trzeba zwrócić uwagę na klasę bezpieczeństwa. Najniższa sprawdzi się, jeśli zamierzamy pozbyć się dokumentów biurowych, natomiast najwyższe parametry pozwolą niszczyć tajne i poufne materiały oraz wykorzystują metody chemiczne przy usuwaniu zapisów na nośnikach elektronicznych.