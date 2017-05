Startujemy z e-biznesem od A do Z

Żyjemy w czasach, w których prężnie rozwija się e-biznes i byłoby co najmniej nie rozsądnie skorzystać z szansy na zarobienie dużych pieniędzy. Otwarcie biznesu internetowego to jednak nie tylko sposób na to, żeby sporo zarabiać, ale również całkowicie zmienić swoje życie.

Grono ludzi żyje w niezadowoleniu, ponieważ od poniedziałku do piątku muszą pracować od 8-16 na etacie, którego nie lubią. Przychodzą do domu, narzekają na swoją pracę, a wieczorem są zmartwieni, ponieważ „jutro trzeba wstać do pracy”. Pracy, w której szef co chwile rozkazuje nam coś zrobić, pracy w której nie zarabiamy tyle ile byśmy chcieli. A jak na tym tle prezentuje się biznes internetowy?

Bardzo okazale. Jak w każdym biznesie – również tu pracować możemy kiedy chcemy, bo to my jesteśmy swoim szefem. Chcemy pospać do 9? Nie ma problemu. Potrzebujemy odpocząć jeden dzień? Nie ma problemu. Chcemy przedłużyć wakacje? Nie ma problemu. W biznesie internetowym sam jesteś swoim szefem. Możesz pracować po kilka godzin dziennie, wtedy kiedy Ci pasuje. Możesz przede wszystkim robić to co kochasz.

Potencjał biznesu internetowego jest bowiem tak ogromny, że zarabiać mogą tutaj osoby działające w kompletnej niszy. Okazuje się, że pieniądze zarabiać mogą blogerzy piszący o wędkarskie, panie szyjące ręcznie wianki komunijne, Youtuberzy, którzy kręcą śmieszne filmiki. Nie wspominano tu oczywiście o bardziej tradycyjnych formach zarabiania jak prowadzenie sklepu internetowego czy sprzedaż własnego produktu.

A kiedy „pracujesz” przy tym co kochasz, to praca nie staje się codziennym, nużącym obowiązkiem, ale przyjemnością. Ba, nawet jeśli elektroniczne gadżety nie są Twoim oczkiem w głowie, ale prowadząc sklep z nimi zarabiasz ponad 10 000 zł miesięcznie, nie masz nad sobą szefa, ani denerwujących kolegów z pracy, to wiesz, że decyzja o starcie e-biznesu w Twoim życiu była najlepsza jaką można było podjąć.

Biznes internetowy – czy warto?

Oczywiście, że warto otworzyć biznes internetowy. Rozkwit e-biznesu w Polsce trwa już od kilku lat i z roku na rok przybywa osób, które regularnie kupują w Internecie. Co jednak najlepsze prognozuje się, że te wzrosty utrzymają się jeszcze przez wiele lat.

Pomysłów na biznes internetowy jest cała masa, ponieważ dzięki Internetowi dotrzeć można do milionów ludzi – i wcale nie trzeba przecież ograniczać się do Polski. E-biznes to doskonały wybór dla ludzi działających w specjalistycznych branżach. Ciężko bowiem wyobrazić sobie by sklep z tanimi workami do odkurzaczy miał rację bytu w formie biznesu stacjonarnego. Odkurzacz ma jednak każdy w domu – a jeśli przedsiębiorca jest w stanie tanio kupować u producentów takie worki to na sklepie internetowym tylko z tym jednym produktem może dotrzeć do wszystkich Polaków i sprzedawać im te worki. Mały rynek zbytu?

Co z konkurencją?

Niektórym – bardzo zresztą mylnie, wydaje się, że wiele branż w biznesie internetowym zostało już zagospodarowanych. Tymczasem nisz na biznes internetowy jest tak wiele, że trudno byłoby je wszystkie wymienić. Co więcej wcale nie trzeba wymyślać koła na nowo, żeby zarobić w Internecie. Czasem można podpatrzeć konkurencję i otworzyć podobny biznes, ale dając „coś ekstra”, eliminując błędy konkurencji. To, że istnieje już sklep ze spodniami męskimi wcale nie oznacza, że nie warto otworzyć kolejnego – może konkurencja ma brzydkie wzory, wyższe ceny, niemiłą obsługę klienta, złą politykę zwrotów, negatywne opinie. Czy w takim obliczu nie jest to nisza do zagospodarowania?

Ale co sprzedawać, żeby w Internecie zarabiać?

Bez względu na to czy Twoja działalność będzie miała charakter handlowy czy usługowy, dobrze jest stać się w swojej dziedzinie specjalistom. Jeśli zajmujesz się pozycjonowaniem WWW to niech ludzie znają Cię, niech są świadomi skuteczności Twoich działań. Jeśli sprzedajesz w sklepie internetowym worki do odkurzaczy, to niech jest to najlepszy sklep z workami do odkurzaczy, który oferuje wszystkie potrzebne modele. Jeśli oferujesz tworzenie grafiki komputerowej to musisz mieć bogate portfolio z różnymi rodzajami projektów. Bądź specjalistom.

W Internecie można zarabiać niemal na wszystkim – o ile tylko masz biznesplan oraz duże pokłady sił, chęci i zaangażowania. Często trzeba wspomóc się wytrwałością, bowiem pierwsze efekty pojawiają się po kilku tygodniach, a nawet miesiącach. Ci, którzy jednak wytrwali są wynagradzania dużymi zarobkami.

Pomysły na biznes internetowy są różne, a co najlepsze nawet w przypadku pozornie „drogich” biznesów możesz wystartować z minimalnym nakładem początkowym. Wydaje Ci się, że otwarcie sklepu internetowego z elektroniką wymaga dużych pieniędzy? Nic bardziej mylnego – możesz działać na zasadzie dropshippingu, zbierać zamówienia, przekazywać producentom i otrzymywać od tego prowizję.

Możesz również sprzedawać produkty nie mające postaci fizycznej – na przykład szkolenie on-line z nauki programowania komputerowego. Taki biznes nie wymaga żadnych kosztów (prócz stworzenia takiego szkolenia).

Skąd wziąć klientów?

Kiedy wiesz już co będziesz w Internecie sprzedawać musisz się zastanowić kto jest Twoim (potencjalnym) klientem i jakie wartości przekonają go do zakupu. Każdy z nas ma inne potrzeby, co innego będzie nas przekonywało do zakupu, dlatego (nawet) sprzedając ten sam produkt musimy kierować różne oferty, dla różnych grup docelowych klientów.

Poza tym każda grupa potencjalnych klientów może zostać poinformowana o Twojej ofercie za pośrednictwem innego źródła. Część z nich może przebywać na specjalistycznych forach, część na Facebooku, a inni korzystać z wyszukiwarki Google, wobec czego warto zainwestować w reklamy Adwords.

To bardzo istotne by umiejętnie zdefiniować kto jest Twoim finalnym odbiorcom produktu, jakie są jego potrzeby. Kiedy uda Ci się zrobić to trafnie to zapewnisz sobie bardzo wysoką konwersję sprzedaży, a koszty pozyskania potencjalnych klientów będą znacznie niższe, dzięki czemu wydatki na reklamę nie będą duże. Cały ten proces zwiemy optymalizacją sprzedaży i jest to bardzo ważne w biznesie internetowym.

Jak przekonać klientów do zakupu?

Masz produkt, który spełnia potrzeby zainteresowanych klientów. Wiesz gdzie Ci klienci są i doprowadzasz ich do zapoznania się z Twoją ofertą. A oni nie kupują! Jak to możliwe?

Otóż zasadniczą „chorobą”, na którą cierpi wiele biznesów internetowych jest nieumiejętne przekonywanie klientów do zakupu. I jedne z najlepszych technik przekonywania klientów do zakupu w e-biznesie poznasz w kursie „Jak zarabiać w Internecie” – kliknij tutaj. Rozchodzi się o to, że większość ofert, opisów produktów jest tak napisana, że nie przekonuje ludzi do zakupu. A to najgorszy scenariusz jaki można sobie wyobrazić – dobry (w teorii i praktyce) produkt, zainteresowani klienci i brak zakupu. Spowodowany źle napisaną ofertą. Zdarzyło Ci się kiedyś iść do sklepu z zamiarem dokonania zakupu i wyjść nie wydając ani złotówki? No właśnie – sprzedawca nieumiejętnie przekonał Cię (a może nawet zniechęcił) do zakupu!

Przyłóż się do stworzenia oferty nie do odrzucenia. W biznesie internetowym nie możesz pozwolić sobie na sytuację, w której masz dobry produkt, klient trafia na Twoją stronę, a Ty nie wykorzystujesz tej sytuacji, nie umiesz przekonać go do zakupu.

Pomocna dłoń w biznesie

Biznes internetowy jest nieco abstrakcyjny. Z jednej strony mamy setki pomysłów na biznes internetowy, a jego rozpoczęcie jest bardzo proste. Nieograniczony potencjał, miliony klientów, łatwość dotarcia do nich w zaledwie kilka minut. A z drugiej strony niektórym się nie udaje. Dlaczego?

Prawdopodobnie nie potrafili dotrzeć do klientów lub ci, do których trafiali nie byli właściwymi. Możliwe, że ich produkt czy usługa była pożądana, ale opis oferty był źle przygotowany i nie spełniał podstawowych zasad tworzenia ofert nie do odrzucenia.

Część z nas chciałaby rozpocząć biznes internetowy, ale jedyne pomysły jakie znajduje to programy partnerskie, ankiety czy oglądanie reklam – inaczej mówiąc działania, które pochłoną czas, a nie dadzą zarobić.

Pomocną dłoń wyciąga do takich osób kurs Jak zarabiać w Internecie gdzie dowiesz się samych konkretów – od tego jaki biznes internetowy opłaca się otworzyć przy bardzo niskim kapitale początkowy, co sprzedawać w Internecie, żeby zarobić, jak to sprzedawać (tworzyć skuteczne oferty sprzedażowe) oraz skąd i jak pozyskiwać klientów zainteresowanych zakupem.