Strona internetowa z CMS – za i przeciw

Agencje interaktywne do większości stron internetowych dodają dzisiaj w standardzie CMS do samodzielnej edycji strony www. Czy jest on rzeczywiście potrzebny? Być może generuje większe niebezpieczeństwo dla firmy niż korzyści?

Obecna technologia webowa pozwala na dużą swobodę tworzenia oraz modyfikacji stron www bez konieczności znajomości języków programowania. Dostępne na licencji Open Source oraz udostępniane autorskie rozwiązania pozwalają firmom samodzielnie zarządzać swoimi stronami internetowymi bez dotykania kodu witryny. Panel CMS dodany do strony internetowej to funkcjonalność, która jest bardzo atrakcyjna ale niesie za sobą również pewne zagrożenia. Tworząc firmową stronę internetową warto rozważyć za i przeciw wdrożenia CMS do strony internetowej.

Czym jest system CMS?

CMS, czyli z angielskiego (Content Managment System) jest systemem zarządzania treścią udostępnianym w formie panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu się pod dedykowanym adresem url. Dzięki niemu, możliwe jest samodzielne edytowanie większości treści w witrynie, dodawanie zdjęć, filmów oraz aktualności czy choćby prowadzenie firmowego bloga.

Zalety wykorzystania CMS

Najważniejszą korzyścią płynącą z dostępnego panelu CMS jest możliwość szybkiej i łatwej aktualizacji zawartości strony internetowej. Dla przykładu, w sytuacjach kiedy w firmie wdrażane są sezonowe promocje, niespodziewane akcje promocyjne lub występuje potrzeba opublikowania ważnej informacji, sposobność samodzielnego umieszczenia takich treści jest kluczowa. Brak konieczności zlecania dodatkowych prac agencji interaktywnej, brak czasu oczekiwania oraz dodatkowych kosztów mogą przemawiać za wdrożeniem CMS.

Jeżeli witryna pełni także inne funkcje np. serwisu zamówieniowego czy sklepu internetowego CMS staje się koniecznością. W takich przypadkach zarządzanie produktami oraz zamówieniami jest wprost wymagana do sprawnej obsługi klientów.

Strony internetowe oparte np. o system WordPress niosą za sobą wiele korzyści, których nie widać na pierwszy rzut oka. WordPress jest obecnie jednym z najpopularniejszych CMS’ów udostępnianych na licencji Open Source. Jego kod źródłowy udostępniony jest w otwartej formie dla każdego, dzięki czemu jest bardzo elastyczny. Możliwość projektowania rozszerzeń podstawowych funkcjonalności daje agencjom interaktywnym nieograniczone pole do dostosowywania tego systemu do indywidualnych wymagań klientów. Nie ma żadnych przeciwskazań aby bazując na WordPress uruchomić portal ogłoszeniowy, dużą stronę korporacyjną czy prostą wizytówkę firmową.

Zagrożenia jakie niesie CMS

Nie ma takich zabezpieczeń jakich nie dałoby się złamać. To zdanie powinno doskonale obrazować najważniejsze niebezpieczeństwo jakie generuje uruchomienie w ramach witryny firmowej CMS. Udostępnienie takowego panelu do zarządzania stroną powoduje, że firma staje się podatna na ataki z zewnątrz. Niezależnie od tego jaka technologia zostanie zastosowana, zawsze znajdzie się jakiś słaby punkt jaki mógłby zostać wykorzystany do uzyskania dostępu do strony.

CMS jak każde inne oprogramowanie musi być aktualizowane. Tutaj największą czujność należy zachować w sytuacjach kiedy zamawiana strona ma posiadać autorski (napisany przez agencję) skrypt CMS. Nad systemami na licencji Open Source takimi jak WordPress czy Drupal pracuje kilkaset osób stale udoskonalając skrypt i dostosowując go do obecnych standardów. Autorski CMS w przeciwieństwie do Open Source nie posiada tak mocnego wsparcia i nie otrzymuje regularnych aktualizacji, ponieważ jest to proces bardzo drogi i nie opłacalny dla agencji interaktywnych.

Wykorzystanie popularnych systemów CMS niesie niestety za sobą pewne ryzyko. Takie oprogramowanie z uwagi na swoją dużą liczbę wdrożeń jest bardziej podatne na włamania. Kod systemu jest dostępny dla każdego, co powoduje że każdy możne go rozwijać ale także znaleźć lukę w jego zabezpieczeniach i wykorzystać ją do swoich celów. Stosowanie dobrych praktyk wdrożeniowych ogranicza okazje hakerów do włamań praktycznie do bezwzględnego minimum.

Podsumowując, w przypadkach kiedy firma planuje aktywnie prowadzić swoją stronę internetową wdrożenie CMS jest uzasadnione. Warto wtedy jednak zastanowić się czy zlecenie wykorzystania skryptu np. WordPress zamiast autorskiego rozwiązania nie byłoby najbardziej opłacalne. CMS na licencji Open Source to nie tylko korzyści z regularnych aktualizacji, ale i niższe koszty wdrożenia. Należy jednak wtedy pamiętać o tym, aby przed uruchomieniem wersji produkcyjnej zadbać o najwyższe możliwe standardy zabezpieczenia strony.

Jeżeli jednak firma nie potrzebuje aktywnej strony z aktualnościami, blogiem, dużą rotacją produktów i promocji, a aktualizacje strony wykonywane są kilka razy w roku to wdrażanie CMS tylko podniesie koszty stworzenia strony internetowej. Koszt ten nie będzie miał możliwości zwrócenia się w perspektywie kilku lat funkcjonowania witryny i takich wypadkach zalecane jest skorzystanie z usługi bez systemu CMS.

Opracowanie artykułu: Kamil Winiszewski – agencja Before After https://www.b4after.pl