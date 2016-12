Studia MBA: stań się specjalistą w swojej dziedzinie

Artykuł partnera

Potencjalni klienci ufają głównie ekspertom – i trudno temu się dziwić. Z tego właśnie względu firmy zabiegają o pracowników, którzy są kompetentni, posiadają rozległą wiedzę i odpowiednie umiejętności. Dzięki zatrudnianiu specjalistów przedsiębiorstwo może wiele zyskać zarówno w oczach potencjalnych partnerów, jak i samych klientów. Zatrudnienie eksperta wiąże się jednak nie tylko z poprawą wizerunku firmy, ale również ze zwiększeniem jej efektywności. Ktoś, kto jest ekspertem w swojej dziedzinie, może zatem liczyć na lepsze stanowisko i tym samym – wyższe zarobki. Ukończenie studiów MBA pozwala na szybsze osiągnięcie tego niezwykle pożądanego statusu.

Żyjemy w świecie, w którym coraz większą rolę odgrywają właśnie eksperci. To specjaliści stają się autorytetami, a ich opinie mogą nawet zapoczątkowywać nowe trendy w biznesie. Szczególnym szacunkiem są darzeni eksperci z branży finansowej – obecnie ogromną popularnością cieszy się chociażby Michał Szafrański, autor książki „Finansowy ninja” (chociaż warto zaznaczyć, że swój status eksperta budował bardzo długo, szczególnie, że nie ma wykształcenia finansowego). Jak zatem stać się specjalistą w swojej dziedzinie, jeśli chodzi o biznes? Dobrym wyborem mogą być studia MBA.

Studia MBA – ekspert od strony formalnej

Nikt nie ma wątpliwości, że absolwenci studiów MBA to osoby o ogromnej wiedzy. Dyplom Master of Business Administration nadal jest niezwykle cenny i wciąż robi wrażenie na potencjalnych pracodawcach. Na dyplom ukończenia studiów MBA warto spojrzeć także z innej strony – pomoże on w budowaniu wizerunku eksperta. Większość szefów i prezesów firm doskonale wie, jak wygląda edukacja na studiach MBA. Wiedzą również, że osoby, które ukończą taki kurs, musiały wykazać się nie tylko wiedzą, ale także konkretnymi umiejętnościami i pewnym doświadczeniem.

Bezcenna wiedza i nauka od najlepszych

Osoby, które wybierają studia MBA, chcą uczyć się od najlepszych. Nie zadowala ich także wiedza teoretyczna – są nastawieni na zdobywanie konkretnych umiejętności, które będą potem mogli wykorzystać w pracy zawodowej. Niewątpliwym atutem studiów MBA jest forma nauki – to przede wszystkim warsztaty i omawianie case studies, co pozwala na zastosowanie teorii w praktyce. Warto zwrócić uwagę także na to, że większość wykładowców prowadzących zajęciach na studia MBA prowadzi własne firmy lub pracuje w przedsiębiorstwach mocno związanych z szeroko pojętym biznesem. To z kolei umożliwia im opowiedzenie o własnych doświadczeniach, co pozwala słuchaczom zrozumieć funkcjonowanie firm w praktyce.

Studia MBA wciąż elitarne

Ekspert utożsamiany jest zazwyczaj z osobą, która wyróżnia się na tle innych – wiedza specjalisty jest znacznie większa, ekspert ma zazwyczaj także większe doświadczenie w branży. To z kolei wiąże się z elitarnością – nie każdy może stać się prawdziwym specjalistą w swej dziedzinie, takim, który będzie jednocześnie autorytetem dla pozostałych osób pracujących w branży.

Studia MBA bezpośrednio wiążą się z pojęciem elitarności. Już samo dostanie się do programu jest znacznie trudniejsze niż w przypadku innych rodzajów studiów. Kandydat na studia MBA musi wykazać się nie tylko ogromną wiedzą, ale także doświadczeniem – konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o odpowiednio długim stażu pracy na stanowisku branżowym. To powoduje, że słuchaczami MBA mogą stać się jedynie osoby wyjątkowo ambitne, zaangażowane nie tylko w zdobywanie wiedzy, ale także doświadczenia. Łatwo wywnioskować, że studenci tego prestiżowego kierunku mają znacznie większe szanse na zyskanie statusu eksperta.

Dlaczego bycie ekspertem jest tak ważne?

Społeczeństwo potrzebuje ekspertów – to właśnie specjaliści są darzeni zaufaniem ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie. Eksperci są także niezbędni w przedsiębiorstwach, które nie tylko chcą zaistnieć na rynku, ale również utrzymać się na nim i osiągnąć silną, stabilną pozycję. Specjaliści należą zatem do elitarnej grupy społecznej i bez problemu znajdują pracę na najwyższych stanowiskach. Każdy, kto chciałby dołączyć do tego grona, powinien rozważyć studia MBA, które pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy, także tej praktycznej. Chętni mogą wybierać między kilkoma polskimi uczelniami, które oferują taki model kształcenia. Więcej informacji można znaleźć na www.studiamba.wsb.pl.