Sukces w zasięgu….języka

Jeszcze nie tak dawno, Polacy byli postrzegani jak „niemowy”. Oczywiście chodzi o brak umiejętności w porozumiewaniu się w językach obcych, który dotykał dość znaczą część naszego społeczeństwa. To już się zmienia.

Częste wyjazdy po za granice naszego kraju, nie tylko w celach turystycznych wymusza niejako konieczność znajomości języka obcego. Szczególnie jeśli są to wyjazdy w celach zarobkowych. Nie można również zapominać, że nasi przedsiębiorcy kontaktują się z kontrahentami zza granicy, a nawet zatrudniają specjalistów i kadrę menadżerską, która niekoniecznie potrafi doskonale się wypowiadać w języku Jana Kochanowskiego. Najczęściej używanym w kontaktach zawodowych językiem jest język angielski. Myli się jednak ten, kto uważa, że jest to tzw. General English, czyli język literacki, lub potoczny. W pracy najczęściej używa się specjalnej formy – Business English.

Bez tego ani rusz

Znajomość języka angielskiego w kontaktach międzynarodowego biznesu to już jest pewien standard. Bardzo rzadko zdarza się, żeby ogłoszeniach o pracę nie było warunku znajomości właśnie angielskiego w formie biznesowej. Business English różni się od typowego angielskiego. Jednak tych różnic jest mniej niż podobieństw – tłumaczy ekspert z portalu https://www.maximizing.com.pl/ Tak naprawdę, aby dobrze opanować angielski biznesowy, trzeba już posiadać pewne umiejętności komunikacji. Nie jest jednak tak, że wystarczy opanować zwroty i wyrażenia charakterystyczne dla Business English, by porozumiewać się swobodnie w firmie. Tak naprawdę szkolenie językowe dla firm polega na doskonaleniu podstawowych form językowych, czyli czytania, pisania, prowadzenia rozmów, podstawową różnicą jest to, że wszystko toczy się wokół tematyki biznesu z wykorzystaniem odpowiednich charakterystycznych zwrotów. Cała trudność polega na tym, że szkolenie językowe dla firm nie jest jednorodne. Praktycznie każda branża ma swój zasób słówek oraz zwrotów, jednak jest część wspólna, która tworzy podstawy Business English. Najlepsze szkoły potrafią tak dobrać materiały oraz program nauczania by był dostosowany do konkretnej branży, czy to samochodowej, czy też do korporacji finansowej. Czy warto się uczyć angielskiego biznesowego. Takiego pytania już nie można zadawać. Nauka business English to już konieczność.