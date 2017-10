Szczoteczka elektryczna, soniczna czy manualna?

Artykuł sponsorowany

Piękny uśmiech może być naszym znakiem firmowym – jednak żeby mógł nam pomagać w życiu zawodowym i prywatnym, musimy odpowiednio dbać o swoje zęby. Na szczęście mamy ku temu możliwości lepsze niż kiedykolwiek – technologia pozwala bowiem na tworzenie zarówno rewelacyjnego sprzętu, jak i coraz to skuteczniejszych środków czyszczących, pielęgnujących i ochronnych.

Wiele osób korzysta jednak nadal ze szczoteczek manualnych – tymczasem w porównaniu ze szczoteczkami elektrycznymi, a przede wszystkim sonicznymi, nie są one w stanie zagwarantować nikomu tak dobrej ochrony. Jak dokładnie działają elektryczne i soniczne szczoteczki? Czym górują nad manualnymi i która z nich jest najlepsza?

Szczoteczki manualne to zwykłe szczotki, których każdy z nas kiedyś używał – i w których dokładność czyszczenia zębów zależała po prostu od odpowiednich ruchów ręki. Oczywiście, każda szczoteczka wymaga pomocy człowieka, jednak niektóre potrafią same wykonywać ruchy czyszczące. Są to szczoteczki elektryczne, które są zasilane elektrycznie (podpinane do prądu w celu naładowania) i występują w kilku różnych wersjach. Możemy wyróżnić:

szczoteczkę obrotową

szczoteczkę obrotowo-pulsacyjną

szczoteczkę ultradźwiękową

szczoteczkę soniczną.

Wersja soniczna jest szczególnie warta zainteresowania, ponieważ pracuje z dużo większą wydajnością i tym samym jest w stanie o wiele lepiej zadbać o nasze zęby. Szczoteczka soniczna wykonuje ruch wymiatający i jest ostatnim odkryciem w profilaktyce higieny jamy ustnej. Wykorzystuje zjawisko kawitacji czyli powstawania bąbelków powietrza w płynie pod wpływem fal dźwiękowych. Umieszczony w szczoteczce generator wytwarza drgania, które przez włoski szczoteczki przenoszone są do cieczy wokół zębów – świetnie je czyszcząc.

Kto choć raz miał okazję wypróbować szczoteczki soniczne, nigdy nie wróci już do wersji manualnej. Szczoteczki soniczne wykonują bowiem nawet 48 tysięcy ruchów na minutę, podczas gdy zwykłe szczoteczki elektryczne ledwie 8 tysięcy ruchów na minutę. Kwestie ilości ruchów na minutę zwykłej szczoteczki manualnej lepiej zaś po prostu przemilczeć…

Szczoteczki soniczne górują też nad innymi delikatnością, a jednocześnie skutecznością oddziaływania. Trzeba wiedzieć, że świetnie czyszczą – również przestrzenie międzyzębowe – ale też usuwają płytkę nazębną, zapobiegając powstawaniu nalotu i przebarwień. Szczoteczki soniczne są na tyle delikatne, że nie uszkadzają dziąseł – wprost przeciwnie, dbają o nie. Wykonują delikatny masaż, zmniejszając stopień występowania zapaleń oraz ograniczając krwawienie dziąseł.

Kto chce wybrać szczoteczkę dla siebie i swoich bliskich, szuka pewnie możliwie najlepszej – żeby zapewniła odpowiednią ochronę, ale i właściwie czyściła zęby i jamę ustną. Rodzajów i modeli szczoteczek do zębów jest mnóstwo – i to od różnych producentów, w różnych cenach.

Jeśli ktoś pragnie porady co do wyboru właściwego modelu, warto zainteresować się szczoteczką soniczną SEYSSO z serii OXYGEN. Firma SEYSSO zdecydowanie góruje zresztą nad pozostałymi modelami, z uwagi na fakt, że w serii CARBO wykorzystano właściwości adsorpcyjne aktywnego węgla, żeby stworzyć końcówki o właściwościach antybakteryjnych, neutralizujących poziom pH w jamie ustnej oraz zwalczających nieprzyjemny zapach.