Szkło ochronne dla Twojego iPhone’a 7

Artykuł partnera

Zabezpiecz swój Apple iPhone 7 w najlepszy możliwy sposób i postaw na mocne szkło ochronne renomowanej firmy 3mk. Produkt, który idealnie dopasuje się do wymiarów Twojego wyświetlacza, znajdziesz w sklepie internetowym iScratch. Sklep oferuje jedynie sprawdzone i innowacyjne rozwiązania.

Szkło ochronne 3mk Hard Glass Max zostało specjalnie wycięte przy użyciu technologii laserowej, aby idealnie pokryć nawet zakrzywione powierzchnie ekranu urządzenia. Montaż produktu jest niezwykle prosty, dzięki specjalnym dodatkom, w które wyposażony jest każdy zestaw. Naklejki pozycjonujące Fit-In™, czy też listki Dust-Fix™ pozwalają na bezproblemową aplikację, bez stresu i uciążliwych bąbelków powietrza. Aby zabezpieczyć swój iPhone 7, wystarczy wybrać dedykowane szkło i odpowiednio przygotować telefon do jego montażu.

Bezproblemowy montaż szkła ochronnego

Na samym początku warto dokładnie oczyścić wyświetlacz urządzenia. W tym celu możesz użyć specjalnej ściereczki z mikrofibry, która zawsze jest dołączona do zestawu ze szkłem. Przetrzyj delikatnie ekran, aby pozbyć się wszelkich smug oraz drobin kurzu. Upewnij się, że wszelkie zabrudzenia zostały skutecznie usunięte. Tak przygotowany ekran jest gotowy na krok numer 2. Pozbądź się folii zabezpieczającej szkło ochronne. Uważaj, aby nie dotknąć wewnętrznej strony produktu i nie pozostawić na niej odcisków palców. Tylko wtedy masz gwarancję bezproblemowej aplikacji szkła ochronnego. Dopasuj szkło ochronne do wyświetlacza. Nie zapomnij o specjalnych otworach, które wycięto przy użyciu precyzyjnego lasera. Takie rozwiązanie pozwoliło stworzyć otwory na czujniki, przednią kamerę czy mikrofon, zachowano więc pełną funkcjonalność urządzenia. Możesz już zacząć powoli nakładać szkło ochronne do wyświetlacza swojego iPhone’a 7. Należy docisnąć szkło ochronne na środku, aby substancja silikonowa miała szansę równomiernie przylec do powierzchni ekranu. Tak zamontowane szkło jest praktycznie niewidoczne dla osób postronnych. Mimo swojej dyskretności skutecznie zabezpieczy wyświetlacz telefonu przed zarysowaniami i uszkodzeniami.

Gwarancja kompleksowej ochrony

Na rynku znajdziesz wiele szkieł o różnych właściwościach. Najpopularniejsze wydają się twarde szkła hartowane lub hybrydowe, które stanowią połączenie zalet folii ochronnej oraz wytrzymałości szkła. Takie szkła ochronne znajdziesz w sklepie iScratch. Szkło lub folia ochronna na wyświetlacz są niezbędne, jednak dzięki najnowszemu produktowi firmy 3mk, będziesz w stanie zabezpieczyć swojego iPhone’a 7 z każdej strony. 3Mk Hard Glass Max 3D to ochrona zarówno ekranu, jak i tyłu oraz krawędzi Twojego smartfona. Ten produkt to niewidzialne, super skuteczne etui, które w żaden sposób nie wpływa na oryginalny design Twojego sprzętu. Twardość na poziomie 9H chroni urządzenie zarówno przed zarysowaniami, jak i upadkami. Masz więc pewność, że telefon, który towarzyszy Ci w najważniejszych sytuacjach, jest doskonale chroniony przed działaniem czynników losowych. Czy to nie wspaniałe, mieć wybór i móc z niego korzystać? Porzuć rozważania na temat masywnych futerałów, które psują wygląd Twojego iPhone’a i postaw na niewidzialne etui 3D.