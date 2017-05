Szukasz prezentu? Zaprojektuj go sam i wydrukuj!

Artykuł sponsorowany

Chyba każdy z nas co jakiś czas staje przed ogromnym wyzwaniem podarowania komuś nietuzinkowego prezentu. Jednak gdzie taki znaleźć? Przeszukujemy Internet i dochodzimy do wniosku, że nic nam nie odpowiada. Szukamy inspiracji, w głowie mamy wizje, lecz nikt nie oferuje takich rzeczy.

Dzięki rozwojowi technologii zyskujemy coraz łatwiejszy dostęp chociażby do drukarki 3D. Dlaczego nie wziąć sprawy w swoje ręce? Gdyby tak przełożyć swoją wizję na projekt cyfrowy, a następnie go wydrukować?

W chwili obecnej drukarkę 3D możemy kupić w wielu sklepach ze sprzętem komputerowym, tak jak zwykłą drukarkę atramentową. Dzięki coraz szybszemu rozwojowi w kierunku materiałów, z których możemy wykonywać swoje projekty mamy dostęp do materiałów polimerowych takich jak ABS, PLA itp. Dodatkowo możemy drukować wykorzystując filamenty imitujące drewno, marmur, brąz czy nawet miedź. Dla konesera piwa łatwo wydrukujemy kufel, który pachnie chmielem. Dodatkowo możemy wykonywać wydruki z materiałów spożywczych z czekolady czy masy naleśnikowej. Wszystko dobrze, lecz gdzie i jak zrobić projekt swojego prezentu?

Największym wyzwaniem, przed którym trzeba stanąć jest wykonanie projektu. Wiele osób myśli, że wykonanie takiego projektu jest trudne i wymaga specjalistycznej wiedzy. Ale czy aby na pewno?

Firma Autodesk ma w swoim portfolio oprogramowanie skierowane do osób, które nie są inżynierami. Oprogramowanie Fusion 360, jest programem intuicyjnym, a projektowanie w nim jest dziecinnie proste. Dzięki takiemu podejściu do użytkownika narzędzie to cieszy się dużą popularnością, między innymi w środowisku związanym z wzornictwem przemysłowym. Narzędzie FreeForm można porównać do zabawy plasteliną, którą ugniatamy tak długo, aż uzyskamy pożądany kształt. Jeżeli nasz projekt składa się z elementów ruchomych możemy w szybki i łatwy sposób dokonać symulacji ruchu i sprawdzić, czy wszystko będzie dobrze ze sobą współpracowało. Dzięki takiej symulacji, możemy w sposób cyfrowy przygotować finalny projekt, bez potrzeby wykonywania niepotrzebnych wydruków testowych. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że oprogramowanie Fusion 360 jest oprogramowaniem chmurowym. Takie rozwiązanie pozwala na korzystanie z każdego miejsca na ziemi, wpisując tylko login i hasło. Oprogramowanie można otworzyć na telefonie komórkowym, tablecie czy na zwykłym laptopie. Oczywiście, dzięki temu, że nasze projekty są przechowywane w chmurze na dysku A360, mamy do nich dostęp niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzystamy i gdziekolwiek się znajdujemy. Możemy również korzystać z projektów, które są udostępnione przez innych użytkowników lub sami udostępnić nasz projekt innym użytkownikom.

Gdzie można kupić takie oprogramowanie? Najlepiej szukać bezpośrednio u autoryzowanych partnerów Autodesk. Jednym z takich firm jest AEC Design z siedzibą w Warszawie. Oprócz samego oprogramowania świadczy również usługi szkoleń, webinariów oraz cyklicznych warsztatów, na których uczestnicy pod okiem fachowców z AEC Design mogą zapoznać się z tajnikami pracy i korzystania z tego rozwiązania.