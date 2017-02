Taksówką w Polsce

Artykuł partnera

Rynek taksówkarski w Polsce nieustannie się rozwija. Co więcej, ulega zmianom, dostosowując swoje standardy i usługi do potrzeb klientów indywidualnych oraz biznesowych. Innowacyjne rozwiązania i udogodnienia przyciągają nowych pasażerów, którzy regularnie korzystają z takich przejazdów. Jak wygląda branża taksówkarska w Polsce?

Coraz częściej taksówką

Z roku na rok z usług korporacji taksówkarskich korzysta coraz więcej osób. Dynamiczny rozwój wielu firm sprawił, że wielu klientów to osoby z zagranicy będące w delegacji. Klienci tacy, nie znając danego miasta, zazwyczaj wybierają taksówki jako najszybszy środek transportu. Wzrost cudzoziemców w Polsce związany jest też z coraz większą atrakcyjnością naszego kraju pod względem turystycznym. Obcokrajowcy chętnie korzystają z usług taksówkarzy. Zapewne ma na to wpływ cena kursów w Polskich miastach. Na tle innych dużych krajów Unii Europejskiej u nas jest bardzo tanio; w niektórych miastach zagranicznych za przejazd zapłacimy nawet kilka razy więcej.

Coraz więcej mieszkańców polskich miast wykorzystuje taksówki jako alternatywę dla jazdy własnym autem. Szczególnie przyczynia się do tego duże natężenie ruchu. Zamiast marnować czas, stojąc w korku, klienci (szczególnie biznesowi) mogą z powodzeniem prowadzić rozmowy telefoniczne czy odpowiadać na maile.

Taksówka we Wrocławiu

Wrocław jest czwartym co do wielkości miastem w Polsce. To duży ośrodek akademicki, a także miejsce działalności wielu firm, stąd też występuje tam bardzo duże zapotrzebowanie na przejazdy taksówkami. Natężenie ruchu oraz pojawiające się w godzinach szczytu korki sprawiają, że wiele osób, szczególnie klientów biznesowych, rezygnuje z samochodów. Infrastruktura i ilość samochodów w mieście sprawiają, że czas oczekiwania na taksówkę może się wydłużać. We Wrocławiu, w porównaniu z innymi dużymi miastami, nie jest on wcale długi i wynosi zaledwie 15 minut.

Duża powierzchnia miasta sprawia, że klienci często muszą dostać się do znacznie oddalonych od siebie miejsc. Średnie dystanse, jakie pokonują taksówki we Wrocławiu, wynoszą niecałe 7,5 kilometra. Taksówki w stolicy Dolnego Śląska są tańsze niż w Katowicach, Warszawie czy w Krakowie. Średnia cena, jaka płacą klienci za kurs taksówką we Wrocławiu, to nieco ponad 28 złotych. Cenę tę można obniżyć, wykorzystując aplikację iTaxi, która pozwala na wybór najtańszego przewodnika na podstawie najniższej kwoty za kilometr.

Kim jest taksówkarz?

Taksówkarz to najczęściej mężczyzna, choć coraz częściej za kierownicą taksówek można spotkać także kobiety. Jak pokazały badania prowadzone przez iTaxi, najwięcej polskich kierowców ma na imię Piotr, Krzysztof albo Jan. Taksówkarze poruszają się różnorodnymi modelami: od klasycznych, starszych aut po naszpikowane najnowocześniejszymi technologiami roczne samochody. Najczęściej pojawiające się modele to ford i skoda w kolorze srebrnym bądź czarnym.

Rozległy raport przeprowadzony przez iTaxi to obszerna analiza danych zbieranych przez ostatnie 4 lata na terenie ponad 150 miast w Polsce. Duża ilość informacji o kierowcach taksówek, ich usługach, a także o pasażerach daje możliwość porównania wybranego miasta na tle innych. Wrocław w tej analizie wypada bardzo korzystnie na tle innych dużych miast Polski, zarówno pod względem ceny, jak i czasu oczekiwania na taksówkę. Szczegółowe dane o innych miastach naszego kraju znajdują się na stronie www.itaxi.pl/w-calej-polsce.