Targetowanie reklam AdWords – jak trafnie dotrzeć do klientów?

Codziennie widzimy wiele reklam, na które nie zwracamy uwagi. Na billboardach, w radiu, telewizji. Podobnie sytuacja wygląda w internecie – zastanów się jaką wartość ma to, że zobaczysz 5 razy w ciągu dnia reklamę zabawki dla dzieci, jeżeli nie znasz żadnego małego dziecka, którego mógłbyś nią obdarować?

Będąc właścicielem firmy powinno zależeć Ci na tym, aby reklamy Twoich usług lub produktów docierały głównie do osób zainteresowanych Twoją branżą, tzw. potencjalnych klientów. Na ratunek przychodzi targetowanie – polega ono na skierowaniu reklamy prosto do określonej grupy klientów. Dzięki targetowaniu reklam masz większą szansę na to, że Twoja kampania reklamowa przyniesie oczekiwane rezultaty. Jakie możliwości daje Ci Google AdWords? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Reklama targetowana w Google AdWords

Targetowanie reklam to największa zaleta Google AdWords. Jeżeli stworzysz odpowiednią charakterystykę swojego potencjalnego klienta, możesz skierować do niego właściwe reklamy. Linki sponsorowane i reklamy displayowe można łatwo kierować – Google oferuje wiele możliwości, jeżeli chodzi o targetowanie, począwszy od miejsc, w których będą się one wyświetlać, przez wiek i płeć odbiorców.

Reklamy Google możesz targetować pod kątem:

Słów kluczowych – wybierz słowa, które są powiązane z Twoją działalnością, aby reklamy wyświetlały się, gdy klienci wpisują je w wyszukiwarce. Zyskasz dzięki temu większe szanse na to, że osoba poszukująca danej usługi lub produktu skorzysta z Twojej oferty, gdyż będą to osoby faktycznie zainteresowane Twoim produktem bądź usługą.

Urządzenia – reklamy mogą pojawiać się wyłącznie na urządzeniu mobilnym, lub tylko na stacjonarnym.

Lokalizacji – sprawdza się to najlepiej w przypadku stacjonarnych sklepów, lokali gastronomicznych, czy usługowych. Jeżeli np. jesteś właścicielem pizzerii to chcesz z pewnością, aby dowiedzieli się o Tobie wszyscy okoliczni mieszkańcy, a nie ktoś zupełnie z innego regionu Polski. Targetowanie na lokalizację możesz ustawić względem województwa, miasta, a nawet osiedla.

Języka – jeżeli Twoja branża działa nie tylko w języku polskim, ale również na arenie międzynarodowej, koniecznie podczas targetowania ustaw wybrane języki w grupie potencjalnych odbiorców. Dzięki temu poszerzysz swoje możliwości na skuteczną kampanię.

Tematów – tworząc kampanię w sieci reklamowej Google możesz wybrać tematykę Twojej branży, np. dana restauracja będzie występować w grupie “gastronomii”. Reklama może wyświetlać się na stronach związanych ze wspomnianą tematyką.

Odbiorców – wszystko, co zostało wcześniej wymienione przyczynia się do charakteryzowania potencjalnego odbiorcy Twoich reklam. Warto również dodać, że użytkownik może należeć do grupy już znanych osób, które wcześniej odwiedzały Twoją stronę. W przypadku ich wykorzystuje się metodę remarketingu, by przypomnieć dawnym klientom o swojej obecności.

Warto zaznaczyć, że dwie ostatnie możliwości targetowania dostępne są w sieci reklamowej Google, a pozostałe dotyczą reklam tekstowych w sieci wyszukiwania Google.

Gmail – miejsce na Twoją reklamę

Istnieje jeszcze możliwość targetowania reklam w skrzynce Gmail, które polega na tym, że wybrane wedle preferencji osoby zobaczą Twoją reklamę wśród swoich wiadomości. Są dwa rodzaje reklam w Gmail:

reklama zwinięta – kilka słów imitujących wiadomość mailową, które mają za zadanie zainteresować użytkownika przejściem do oferty,

wiadomość reklamowa – ta opcja daje niekończące się możliwości. Twoja wiadomość z targetowaną reklamą w mailu może zawierać tekst, grafiki filmy, linki, czyli wszystko, co potencjalnie zaciekawi klienta.

Monitoruj skuteczność swoich reklam

Zajmując się profesjonalnym badaniem potencjalnej grupy odbiorców, a następnie kreując dla wybranych użytkowników reklamy przekonasz się o skuteczności Google AdWords. Największą zaletą tego systemu targetowania reklam jest fakt, iż możesz monitorować wzrost, czy liczbę kliknięć z dnia na dzień. Obserwując reakcje użytkowników, możesz metodą prób i błędów zmieniać reklamy tak, by dotrzeć dokładnie do tych użytkowników, na których Ci zależy.