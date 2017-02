Te tematy królowały na vstars.pl w mijającym tygodniu

W ramach cotygodniowego przeglądu newsów z portalu vstars.pl poświęconego polskiej blogosferze przygotowaliśmy dla Was najciekawsze. Zaczynamy od zarazem najbardziej pikantnego.

Porno na YouTube dostępne do obejrzenia. Jak to możliwe?

Bezradność Google w kwestii porno na YouTube i ograniczonej kontroli systemu ochrony Content ID jest nowym problemem, który jest coraz bardziej wykorzystywany. Zyskują na tym ludzie, którzy chcą prowadzić biznes „dla dorosłych”, ponieważ filmy na YouTube są darmowe. Czy można coś z tym zrobić?

http://www.vstars.pl/porno-na-youtube/

Zwyczajnie nadzwyczajny Fanggotten – nowa jakość vlogów w Polsce

Jego krótkie i skierowane bezpośrednio do widzów zdania tworzą ciekawe, filozoficzne wstawki skłaniające do rozważań. Czynią one treści rozrywkowe nośnikami wartości i idei. Bardzo często pojawiaja się jednak komentarze typu „kiedyś byłeś lepszy”. Czy mają one pokrycie w rzeczywistości? Oto zwykły, niezwykły Fangotten.

http://www.vstars.pl/fanggotten-vloger/

Kim jest Rob$on, ten błyskotliwy przystojniak z YouTube?

Rob$on potrafi zrobić śmieszne wstawki i rozbawić publiczność, ale nie robi tego poprzez machanie łapami, przeklinanie co drugie słowo czy nawiązywanie do erotyki. Można wręcz powiedzieć, że są to żarty „na poziomie” – nie odstraszają.

http://www.vstars.pl/kim-jest-robon/

Wiesław Wszywka już po operacji! – historia z happy endem

Z czasem zauważono kule u boku Pana Wiesława Wszywki znanego z „Kopsnij Drina”. Zaczęły pojawiać się pytania dotyczące zdrowia prowadzącego. Wszystko wyjaśniło się 30 października zeszłego roku, kiedy na jego kanał trafił film „Pomoc dla Wiesława Wszywki”.

http://www.vstars.pl/wieslaw-wszywka-juz-po-operacji/

Dominik Rupiński podbija YouTube – ekspresowe 100 tysięcy widzów

„Pod koniec wakacji założyłem konto w aplikacji Musical.ly. Od tamtej pory wszystko się zmieniło! Z 20k na YouTube nagle mam 100k! Ta aplikacja przyniosła mi wielki rozgłos i dzięki niej znacznie poszerzyła się moja widownia.” – powiedział o sobie Dominik Rupiński. Kim jest ten młody człowiek?

http://www.vstars.pl/dominik-rupinski-100k/