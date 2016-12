Technologia RFID w praktyce

W dzisiejszych czasach technologia RFID otacza nas praktycznie z każdej strony. Choć, paradoksalnie, dla wielu nadal pozostaje niezauważona. Przecież stosunkowo niewielu ludzi zastanawia się, jak to jest zrobione, że bezdotykowe karty płatnicze funkcjonują.

Zdecydowanie większej części społeczeństwa wystarcza do szczęścia prosty fakt, że taka technologia działa i ułatwia życie. To całkiem dobre podejście. Jednak orientowanie się w technologii RFID może okazać się przydatne – w końcu zawsze dobrze jest znać zasady, na których działa dana technologia. To pozwala lepiej zrozumieć otaczający nas świat.

Czym jest technologia RFID?

Technologia RFID (Radio Frequency Identification to rodzaj techniki, która działa przy wykorzystaniu fal radiowych. Fale radiowe służą do przesyłania danych oraz zasilają elektroniczny układ, dzięki etykiecie RFID, która to etykieta stanowi etykietę obiektu przez specjalny czytnik. To w rezultacie doprowadza do identyfikacji danego obiektu. Dzięki temu rodzajowi technologii możliwe jest odczytanie (w szczególnych przypadkach również zapis) układu RFID. Zależnie od konstrukcji i przeznaczenia – czytnik daje możliwość odczytania i identyfikacji etykiet z odległości od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów od anteny. Możliwa jest również identyfikacja więcej niż jednej etykiety, jeżeli wszystkie etykiety mieszczą się jednocześnie w polu odczytu.

Historia RFID

Wydawać by się mogło, że historia RFID nie jest zbyt długa – w końcu mamy tu do czynienia z czymś z gruntu nowoczesnym. Z prawdziwym tworem z XXI wieku. Tak jednak nie jest. Prawdziwe korzenie RFID są naprawdę długie i imponujące. A można się ich doszukiwać już w XIX wieku! W końcu mowa tu o niczym innym, tylko o koncepcji wykorzystania fal radiowych w celu odbicia ich od obiektu. A ta teoria wcale nie jest tak nowa, jak mogłoby się wydawać. Sięga bowiem roku 1886. Z kolei oparty na tej technologii radar skonstruowany został w 1922 roku i z powodzeniem był wykorzystywany podczas II wojny światowej. To Brytyjczycy użyli go pierwsi w ramach technologii IFF (Identify Friend or Foe) – do rozróżniania samolotów przyjaznych od wrogich na terenie brytyjskiego nieba.

Jednak mimo wszystko to lata 80. pochwalić się mogą wzrostem zainteresowania technologią RFID oraz jej rozwojem. W USA wykorzystywano ją do transportu, znakowania zwierząt czy systemu dostępu. W Europie natomiast po raz pierwszy użyto technologii RFID do szybkiego systemu naliczania opłat drogowych. Lata 90. i późniejsze to już rozkwit technologii, która wykorzystywana była niegdyś i jest nadal do:

kart skipass.

kontroli dostępu,

elektronicznego nadzoru artykułów (na przykład asortymentu w sklepach),

znakowanie opakowań z lekami,

autoryzacja dokumentów,

systemy płatności

Systemy płatności

Właśnie na systemach płatności warto jest się zatrzymać na nieco dłużej. Karty kredytowe, które działają na zasadzie bezdotykowej i wykorzystują w tym celu technologię RFID to coś, co ma już kilka dobrych lat, nadal natomiast budzi całkiem sporo kontrowersji. Kontrowersji oraz strachu przed niekontrolowanym wyciekiem danych czy finansów. W końcu sfera finansów to sfera, nad którą trzeba zastosować specjalne środki ostrożności. Czy w takim razie mądrze jest wykorzystywać karty płatnicze z technologią RFID? Z całą pewnością dla wielu jest to rozwiązanie niezwykle wygodne i takie, z którego chętnie korzystają. Należy przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że technologia RFID jest technologią sprawdzoną i stabilną – stosowana jest w wielu rozwiązaniach biznesowych i jako taka po prostu nie może być zawodna. Gdyby była – w warunkach dzisiejszego świata nie znalazłaby większego zastosowania i zostałaby masowo wycofywana. Zamiast tego – coraz więcej ludzi korzysta z bezdotykowych transakcji finansowych.

Sposoby blokowania technologii RFID

Nie da się ukryć, że bezpieczeństwo finansów i kart dotykowych jest dla ludzi bardzo ważne. Nikt przecież nie chce paść ofiarą kradzieży danych czy swoich własnych pieniędzy. Czy można się ustrzec przed rzeczami tego typu? Oczywiście. że tak. Na co dzień właściwie wystarczy, by karty, które wyposażone są w technologię RFID nosić w specjalnych torbach czy portfelach. Na czym ma polegać ich specjalność? Na prostym fakcie – takie specjalne torby, portfele czy etui są wyłożone materiałami, które skutecznie blokują przepływ danych. Czy zamiast kupować specjalne rzeczy można skorzystać z metod domowych? Teoretycznie tak. W końcu w teorii zawinięcie kart w folię aluminiową powinno pomóc. Dlaczego w teorii? Bo taka najzwyklejsza folia aluminiowa, jaką chyba każdy ma w domu ma jedną podstawową wadę. Ona tłumi fale RFID. ale ich nie blokuje. Różnica jest znacząca i kolosalna – tłumienie sprawia po prostu, że wystarczy, by potencjalny złodziej podszedł bliżej, bo zasięg fal jest mniejszy. Zablokowanie ich jest całkowite. I dopiero pełna blokada sprawia, że karty są bezpieczne. Poza tym każdorazowe zawijanie kart w folię nie jest ani eleganckim rozwiązaniem, ani nawet wygodnym. Jeżeli więc ktoś obawia się o bezpieczeństwo swoich danych – powinien postawić na sprawdzone rozwiązania.

Artykuł powstał przy współpracy ze specjalistami z firmy www.etuiochronne.pl