Tekst czy grafika? Jaka jest skuteczniejsza forma reklamy?

Artykuł sponsorowany

W dzisiejszych czasach reklama odgrywa niezwykle ważną rolę. Jeżeli chce się „rozkręcić” swój biznes, bez reklamy z całą pewnością się to nie uda. To właśnie ona przyciąga Klientów, a jej celem jest zwrócenie ich uwagi i sprawienie, aby ją zapamiętali (nawet jeśli odbyło się to nieświadomie). Dobrym miejscem na rozmieszczanie swoich reklam jest rzecz jasna Internet. Jest on olbrzymią kopalnią wiedzy, bez której obecnie chyba nikt nie wyobraża sobie życia.

Można tam znaleźć dosłownie wszystko. Przeciętny obywatel korzysta z Internetu co najmniej trzy razy dziennie. W ciągu tego czasu (nawet jeśli wchodzi tylko sprawdzić pocztę) natknie się na dziesiątki bannerów, reklam, postów, zdjęć, ofert i tym podobnych. Linki sponsorowane również są bardzo popularne. Mimo, że zazwyczaj omija się je wzrokiem i nie zdaje sobie sprawy z ich obecności, mózg w pewnej części to odnotowuje i zapisuje.

Dzięki temu idąc ulicą i przykładowo widząc nowy szyld nieznanego dotąd banku, pomyślimy, że jest to dobry i popularny bank i może warto byłoby wziąć w nim pożyczkę. To właśnie magia reklamy. Jej tajniki warto poznać. Rodzajów i form reklam jest wiele. Trzeba wybrać więc tą najlepszą, najbardziej odpowiednią, czyli taką, która przyniesie nam rozgłos i popularność przy niewielkim wkładzie finansowym. Na co najlepiej się więc zdecydować?

Tekst jako reklama

Stworzenie odpowiedniego tekstu reklamującego to naprawdę dobry sposób na spopularyzowanie swojej firmy czy usług. Kluczem do sukcesu jest dobry i widoczny nagłówek. Najczęściej, aby zwrócić uwagę czytelnika używa się drukowanych liter albo wykrzykników (albo i tego i tego). Jeśli hasło zainteresuje odbiorcę, zaczyna on więcej czytać na temat danego przedmiotu czy usługi.

Kampanie AdWords oraz remarketing często są połączone z tego typu tekstami. Ważne jest tutaj także pozycjonowanie. Linki do reklamy powinny być dobrze widoczne. Dlatego im wyżej będą się pojawiać w wyszukiwarce, tym lepiej. Doskonałym przykładem są wszelakie linki sponsorowane, które wyświetlają się jako pierwsze i zazwyczaj są podkreślone jako te „polecane”.

Grafika jako reklama

Użycie grafiki jako reklamy z pewnością przyniesie zamierzone efekty. Działa ona bowiem na wiele zmysłów, pobudza wyobraźnie i skłania do zwrócenia uwagi na nią. Dobrym sposobem jest użycie neonowych, jasnych kolorów. Nie można z nimi przesadzać, ale gustownie ułożone na tle przyciągną wzrok ludzi. Ważne jest także to, co zostanie na grafice umieszczone. Musi to być związane z branżą i produktem który mają reklamować. Popularne ostatnimi czasy są również obrazki ruchome, czyli tak zwane gify. Poprzez ruch budzą zainteresowanie i automatycznie większość odwiedzających daną stronę zerknie na migającą ikonkę.

Grafika w reklamie będzie świetna także jako remarketing. Internauta odwiedzi daną stronę, przeglądarka zapisze pliki cookies, czyli popularne „ciasteczka” i podczas dalszego surfowania po Internecie, będzie podrzucać obrazki związane z obiektem sprzedaży. Zaintryguje to użytkownika, który ponownie wróci do tej strony i najprawdopodobniej dokona zakupu. Jedyną wadą grafiki jest fakt, że nie mogą z niej korzystać osoby niewidome. O ile w przypadku tekstu reklamującego, komputer jest w stanie go przeczytać, to grafika dedykowana jest wyłącznie dla osób widzących.

Podsumowanie

Zarówno tekst, jak i grafika to sprawdzone i dobre formy reklamy, które (jeśli będą dobrze umiejscowione) przyciągną wielu klientów. Jednakże obrazki mają pewną przewagę nad pisanymi nagłówkami. Wykorzystują je bardzo szeroko wszelkie kampanie AdWords, przez które automatycznie przeglądarka odsyła nas na inną kartę, na której widnieje duża reklama.

Remarketing także ma duże z tego korzyści. Najlepsze efekty osiągnie się jednak poprzez odpowiednie połączenie niebanalnego i intrygującego hasła z oryginalną grafiką. Dlatego warto urozmaicać swoje oferty poprzez często zabawne slogany, nietuzinkowe teksty i ładne, kolorowe obrazki. To wszystko sprawi, że ilość klientów z całą pewnością wzrośnie.