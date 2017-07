Telefon i wakacje, czyli dlaczego smartfon jest lepszy niż aparat fotograficzny

Artykuł partnera

Zdjęcia z wakacji to must have każdego letniego sezonu. Dlatego pakując się na wyjazd, prawie zawsze kilkukrotnie sprawdzamy czy przypadkiem nie zapomnieliśmy o aparacie… telefonicznym! Taka prawda, w dzisiejszych czasach smartfony przejęły nie tylko funkcje kalendarza, poczty elektronicznej czy biura, ale coraz częściej służą nam również jako właśnie kompaktowy przyrząd do robienia zdjęć. Okazuje się też, że nie każdy chce zabierać na wakacje drogie smartfony. Ryzyko, że wpadnie do wody, spadnie z wysokości albo po prostu ulegnie uszkodzeniu jest zbyt duże. Właśnie dlatego warto pomyśleć o takim telefonie, który po pierwsze nie będzie kosztował fortuny, a po drugie pozwoli na swobodne korzystanie z Internetu oraz da nam możliwość uwiecznienia tych najważniejszych, wyjazdowych momentów.

Decydując się na smartfon, który miałby sprawdzić się podczas wakacyjnego wypadu warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze – wspomniana już cena. Po drugie, długość życia baterii. Trzecią ważna sprawą jest to, jaki dany telefon posiada aparat. Nie chcemy przecież, by zdjęcia z wakacji nie nadawały się do opublikowania.

Ciekawą propozycję niedrogich, a funkcjonalnych i niezawodnych smartfonów, które dodatkowo są wyposażone w przyzwoite aparaty fotograficzne oferuje niemiecka firma Telefunken. Sprawdziliśmy trzy modele, które na co dzień są dostępne między innymi w sieci sklepów RTVEuro AGD:

Telefunken Foxtrot , czyli budżetowy smartfon z aparatem 5Mpix

Niewielki smartfon, który zmieści się w każdą kieszeń i… jest na każdą kieszeń! Jego 4-rdzeniowy procesor pozwala bezproblemowo korzystać ze wszystkich funkcji niezależnie od okoliczności. Foxtrot jest prosty i intuicyjny w obsłudze, a poza przeglądaniem stron www można też na nim oglądać filmy i słuchać ulubionej muzyki.

Smartfon wyposażono w 8 GB pamięci, którą w łatwy sposób można powiększyć za pomocą wbudowanego czytnika kart micro SD. Pozwala to na szybkie przenoszenie zdjęć z aparatu bądź kamery. Ułatwia też wymianę plików między telefonem, a innymi urządzeniami. Telefon pracuje na systemie Android 5.1 Lollipop i posiada litowo-jonową baterię o pojemności 1800 mAh.

Plusem jest też funkcja DualSIM, dzięki której można w jednym telefonie korzystać z dwóch niezależnych kart SIM. Dzięki temu zawsze pod ręką można mieć zarówno numer prywatny, jak i służbowy.

Telefunken Foxtrot kosztuje 199 złotych.

Telefunken Foxtrot 2

Foxtrot 2 to następca modelu Foxtrot. Wizualnie nie różni się w znaczący sposób od swojego poprzednika. Jednak diabeł tkwi w szczegółach! W odświeżonym wydaniu znalazł się procesor Spreadtrum SC7731 o zegarze 1,3 GHz , który jest wspomagany przez układ graficzny Mali-400. Foxtrot 2 oferuje 1 GB pamięci RAM i 8 GB miejsca na dane użytkownika i wyświetlacz IPS o rozdzielczości 854 x 480. Posiada też aparat 5Mpix i przednią kamerę, która pozwala na robienie selfie o rozdzielczości o 3Mpix mniejszej.

Całości dopełniają bateria o pojemności 1800 mAh oraz zainstalowany na urządzeniu system operacyjny Android 6.0 Marshmallow.

Telefunken Foxtrot 2 kosztuje 249 złotych.

Telefunken Lima LTE

Można na nim oglądać filmy HD, korzystać z wielu aplikacji jednocześnie, ale także cieszyć się ulubionymi grami. Telefunken Lima, dzięki wbudowanemu aparatowi 13 MPix robi też rewelacyjne zdjęcia. To model, który należy do kategorii smartfonów z dużym wyświetlaczem tzw. fabletów. Jest wyposażony w ekran IPS o przekątnej 5,5 cala z rozdzielczością HD (720×1280 px). Do tego obsługuje technologię dostępu do Internetu 4G LTE. To obecnie najszybszy standard mobilnej transmisji danych. Dzięki temu przeglądanie Internetu lub streaming filmów i muzyki odbywa się bez opóźnień czy przerw na buforowanie. To wszystko sprawia, że z modelu Lima korzysta się naprawdę bardzo sprawnie i przyjemnie.

Smartfon posiada też funkcję Dual SIM, która umożliwia korzystanie z dwóch niezależnych kart SIM w jednym telefonie.

Telefunken Lima LTE kosztuje 399 złotych.

Jak widać, aby móc cieszyć się najnowszymi osiągnięciami technologii, na smartfon nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy. Szczególnie, jeśli telefon jest nam potrzebny na wyjazd albo jaki drugi, alternatywny aparat. Przekonajcie się sami!