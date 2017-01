To nie koniec MdM!

Artykuł partnera

Przy okazji ogłoszenia programu Mieszkanie Plus wiele osób niepokoiło się o przyszłość już działającego Mieszkania dla Młodych. Finansowanie na szczęście nie zostało wstrzymane i MdM dalej będzie funkcjonował zgodnie z założeniami do 2018 włącznie.

Na co jeszcze możemy liczyć?

Warunki programu MdM nie zmienił się od 2 lat, kiedy to zmniejszone zostały wymagania względem beneficjentów. Dzięki temu więcej osób mogło skorzystać z dofinansowania. Od tamtego czasu Mieszkanie dla Młodych cieszy się ogromną popularnością. W końcu wsparcie rzędu 10 – 30% wartości kredytu hipotecznego to wymierna pomoc. Dlatego jak podaje http://www.mieszkaniedm.pl/ pieniądze z drugiej puli MdM 2017 rozeszły się praktycznie w dwa tygodnie. Nikt nie spodziewał się takiego zainteresowania. Początkowe zamieszanie było wynikiem prowadzonej polityki przez banki. Umożliwiły swoim klientom wcześniejsze złożenie wniosku i dopięcie formalności, potem już tylko spokojnie trzeba było czekać. Bank za zainteresowanych z początkiem roku składał dokumenty do Banku Gospodarstwa Krajowego.

A kto się nie załapał?

Wciąż otwarta jest pula środków na MdM 2018. To spore pieniądze, które dostępne są również w dwóch pulach. Dlatego na pierwszą będzie można się zapisywać pewnie do maja (takie są podawane szacunkowe terminy wykorzystania środków). Kolejna natomiast ruszy zgodnie z harmonogramem w styczniu 2018. Na chwilę obecną do rozdysponowania jest około 600 milionów złotych. Biorąc pod uwagę wyniki tegorocznej edycji, środki będą wydatkowane ekspresowo.

Mieszkanie dla Młodych jest ściśle powiązane z kredytem hipotecznym. Aby uzyskać dofinansowanie należy zaciągnąć zobowiązanie w złotówkach, na okres minimum 15 lat i z wkładem własnym nie przekraczającym 50% wartości nieruchomości. Takie rozwiązania oferują praktycznie wszystkie banki oferujące kredyty hipoteczne w Polsce – https://hipoteki.net/. Czy warto sprawdzić oferty? Oczywiście. Dzięki temu podczas rozmowy z bankiem czy doradcą, będziemy dysponować solidną podstawą negocjacyjną.

Coraz większe zainteresowanie budzi nowy rządowy program Mieszkanie Plus – http://mieszkanieplus.org.pl/. Wciąż program się rozwija, jednak prace postępują z prędkoscią błyskawicy. Opary na trzech filarach

tanich mieszkaniach na wynajem,

IKM – Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych,

wsparciu lokalnych projektów mieszkaniowych.

W kompleksowym podejściu do mieszkaniówki rząd upatruje rozwiązanie problemu – brakuje od 2 do 3 milionów mieszkań. To jednak prawdopodobnie wyzwanie na długie lata.

Rok 2017 będzie wyjątkowo interesujący. Programy mieszkaniowe i nowa ustawa o kredytach hipotecznych dostarczą emocji. To wszystko stworzy pewnie niemałe zamieszanie. Najważniejsze, żeby zmiany wszyły Polakom na dobre!